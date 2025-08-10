Шаурма из кабачков: вкусно и очень сытно

Или рулет из кабачков

Назовите как хотите – но это красиво, сезонно и сытно

Проверил как это работает - и обрадовался - потому что интересно пробовать будто и немного необычное но одновременно любимое

НА 2 больших рулета:

-3-4 молодых кабачка или цуккини

-250г твердого сыра (голландский 45%)

-50г пармезана

~250г мякоть бедра курицы

-соль, любимые специи, масло

-120г сметана

-60г Соус барбекю или кетчуп

-зерновая горчица

-зелень кинзы, петрушка, укроп

-свежие томаты

кабачки нарезаю толщиной примерно 2.5 мм, на противень кладу пергамент, немного смазываю маслом и выкладываю кружочки кабачку один за другим немного нахлыстом – чтобы край одного лежал на краю другого.

поверх кабачку натираю твердый сыр и сверху еще добавляю тертого пармезана (но вы можете взять просто больше сыра)

ставлю в разогретую на 195 градусов духовку и печу к красивой румяной странице - где-то 20 мин

отдельно поджариваю куриное бедро нарезанное брусочком, с любимыми специями.

готовый запеченный пласт кабачков достаю из духовки, чуть-чуть даю остыть, листаю из пергамента и на внутреннюю сторону клада сметану (или можно сделать соус из йогурта и чеснока) соус барбекю, горчицу, поджаренную курицу, много зеленые и свежие томаты черри!

сворачиваю все в плотный рулет – я делаю в пергаменте – чтобы он держал лучшую форму!

И ЕДЕМ.

Вместо курицы можно взять рыбу или лосось, вместо соусов – крем творог и другую зелень – и будет уже другое блюдо

Вкушайте с удовольствием

Обнимаю.