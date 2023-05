Заботливый отец и любитель животных: пять фактов о Эдди Мерфи

Эдди Мерфи – легендарный комик, актер, писатель и продюсер, который развлекает зрителей уже более четырех десятилетий. Большинство людей знают его по культовым ролям в таких фильмах, как "Полицейский из Беверли-Хиллз" и "Приезд в Америку". UAportal подготовил пять интригующих фактов об Эдди Мерфи, о которых вы, возможно, не слышали раньше.

Факт 1

Эдди Мерфи увлекается музыкой? Помимо успешной карьеры в кино и на телевидении, Мерфи также является талантливым певцом и музыкантом.

За годы своей карьеры он выпустил несколько музыкальных альбомов, включая "How Could It Be" и "Love's Alright". Более того, его музыкальная карьера включает сотрудничество с другими музыкальными иконами, такими как Майкл Джексон и Рик Джеймс.

Факт 2

Эдди было всего 19 лет, когда он присоединился к актерскому составу Saturday Night Live (SNL) в 1980 году. Он быстро стал любимцем поклонников шоу благодаря своим запоминающимся персонажам, таким как мистер Робинсон и Гречка. Более того, успех Мерфи на SNL привел его к тому, что он снялся в своем первом полнометражном фильме "48 часов".

Факт 3

Мерфи – искусный пародист. Он обладает уникальной способностью имитировать голоса и акценты, что сделало его одним из лучших импрессионистов в Голливуде. Среди самых известных его пародий – Стиви Уандер, Джеймс Браун и Элвис Пресли.

Факт 4

Эдди – большой любитель животных. У него есть несколько экзотических питомцев, включая змей, ящериц и даже тигра. Более того, он использовал свою известность, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения животных, в том числе к незаконной торговле слоновой костью.

Факт 5

Наконец, Мерфи – преданный отец. У него десять детей от пяти разных женщин, и он очень серьезно относится к своей роли родителя. В интервью Rolling Stone Мерфи сказал, что быть отцом – самое важное в его жизни.

