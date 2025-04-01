Как правильно купать собаку, чтобы у животного не было стресса: советы ветеринаров

Гигиенический уход за собакой – важная составляющая ответственного содержания. Давайте рассмотрим, как часто следует купать собаку, какой должна быть температура воды и какие средства использовать.

Также обсудим подготовку к купанию и правильный алгоритм действий. Об этом пишет royalcanin.

Когда стоит купать собаку

Купание собаки необходимо в следующих случаях:

Гигиеническое купание : удаление пыли, грязи и других веществ, которые могут оказывать негативное воздействие на кожу.

: удаление пыли, грязи и других веществ, которые могут оказывать негативное воздействие на кожу. Лечебное купание : назначается ветеринаром при дерматологических проблемах с использованием специальных средств.

: назначается ветеринаром при дерматологических проблемах с использованием специальных средств. Эстетическое купание : подготовка к выставкам или съемкам.

Частоту купания определяет ветеринар в зависимости от состояния здоровья животного, его породы и образа жизни.

Как часто купать собаку

Бытует мнение, что частое купание вредит здоровью кожи и шерсти собаки. На самом деле потребность в водных процедурах определяется индивидуально:

Активные собаки, много времени проводящие на улице, нуждаются в более частой мойке.

Домашним питомцам, редко выходящим на прогулку, купание нужно реже.

Чистота собаки важна не только для нее, но и для здоровья владельца. Регулярное мытье снижает риск аллергических реакций из-за пыли, перхоти и других накапливающихся в шерсти аллергенов.

Подготовка к купанию

Перед процедурой следует подготовить собаку, ванночку и необходимые средства.

Расчесывание шерсти:

Тщательно расчешите собаку перед купанием, особенно если она длинношерстная.

Используйте специальную щетку, ведь человеческие гребешки не подходят из-за структуры подшерстка.

После мытья также нужно расчесать шерсть во избежание запутывания.

Не забывайте регулярно (два раза в неделю) расчесывать шерсть, особенно в зоне глаз, носа и интимных участков.

Температура воды: Оптимальной считается температура около +37°C. Такая вода подходит большинству средних и больших пород. Выбор шампуня:

Не используйте человеческие шампуни, даже детские.

Выбирайте средство с учетом типа шерсти и состояния кожи.

Консультация с ветеринаром поможет подобрать оптимальное средство для вашего питомца.

Как правильно купать собаку

Купание может быть стрессовым, особенно для новичков. Главное – действовать последовательно.

Мытье маленькой собаки:

Используйте раковину или ванночку с силиконовым ковриком.

Сначала смочите шерсть, нанесите шампунь, затем смойте.

При необходимости используйте бальзам.

Мытье большой собаки:

Подготовьте ванную или душ соответствующего размера.

Для безопасности используйте коврик.

Смочите шерсть, нанесите шампунь, распределите по всему телу, тщательно смойте.

Длинношерстных собак намыливайте 2–3 раза.

Мытье лап после прогулки:

Не обязательно мыть всю собаку после каждого выхода на улицу – достаточно промыть лапы, не используя шампунь.

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Сушка

После мытья шерсть следует тщательно высушить полотенцем или феном. Если собака боится фена, достаточно промокнуть шерсть полотенцем.

Что делать, если собака боится воды

Приучайте питомца к ванной постепенно.

Спокойный голос и лакомство после купания помогут уменьшить стресс.

Попытайтесь использовать сухой шампунь в качестве альтернативы.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своему любимцу надлежащий гигиенический уход, а процесс купания станет более комфортным для вас обоих!

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