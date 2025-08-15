Зеленый борщ: можно готовить в любое время года

Друзья, вы часто спрашиваете меня, что я люблю готовить для своей семьи Борщ – это самое любимое, основное блюдо, мы обожаем как красный, так и зеленый. Обычно я замораживаю щавель и готовлю зеленый борщ круглый год. Присоединяйтесь и готовьтесь вместе.

Зеленый борщ

курица, индюк или телятина (у меня небольшой цыпленок)

3 картофелины

1 луковица

1 морковь

250 г отварной фасоли

500 г щавеля

укроп

молодой зеленый чеснок

зеленый лук

4 яйца

соль (по вкусу)

масло (для жарки)

Приготовим зеленый борщ:

Первое, что нужно сделать – приготовить бульон. Кладем в кастрюлю цыпленок, морковь, репчатый лук и лук-порей (зеленую часть).

Заливаем водой, добавляем соль и варим бульон до готовности. Обычно я варю бульон 1 час.

Собираем пену.

Бульон сварился, убираем лук порей, репчатый лук и морковь, они нам больше не понадобятся.

Достаем вареный цыпленок и отделяем мясо от косточек.

Нарезаем картошку кубиком и добавляем в бульон.

Добавляем фасоль и продолжаем варить.

Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло.

Нарезаем зеленый лук и чеснок, перекладываем на сковороду и пассеруем. Лук с чесноком должен стать мягким. Долго не нужно жарить.

Добавляем нарезанный щавель двумя порциями, сначала одну половину, он быстро снизится в объеме, затем другую.

В конце добавляем нарезанный укроп и перемешиваем. Наша заправка к борщу готова.

Добавляем в бульон с картофелем и фасолью мясо цыпленок без косточек, отварные нарезанные яйца и нашу заправку. Перемешиваем.

Борщ должен закипеть, ждем 2-3 минуты и выключаем. Наш зеленый борщ готов.

Борщ подаем со сметаной и хлебчиком.