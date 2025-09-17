Жюльен с курицей и грибами

На самом деле я бы сказал, что это скорее гратен, ведь "жульен" – это вид нарезки соломкой.

Но блюдо действительно очень вкусно и родом из детства.

К рецепту:

3 шт. большие куриные бедра

500 г шампиньонов

200 г сливок 30%

150 г молока

30 г муки

15 г масла + 15 г масла

Соль, черный и ароматный перец, мускатный орех

1 ст. л. сушеных лесных грибов

Готовить легко и блюдо можно подать как индивидуальной посуде, так и в большой.

Шампиньоны и лук мелко нарезаю. На разогретую сковороду с маслом сначала бросаю лук и обжариваю до готовности, затем добавляю грибы. Не очень зажариваю.

Бедра очищаю от кожуры и косточек и нарезаю крупно. Обжариваю отдельно.

Смешиваю курицу и грибы, добавляю молоко и сливки, специи и соусру (мука, прожаренная с маслом и маслом). Так у соуса будет лучший вкус и консистенция.

Перевожу в емкость для запекания, засыпаю твердым любимым сыром. Запекаю при 200–220 °C до румяной корочки – и готово.

Курицу можно брать отварную или запеченную – оставшуюся из вчерашнего блюда.

Сыры можно миксовать по желанию по своему вкусу. Так же и грибы – можно добавлять вешенки или свежие лесные!

Приятного аппетита! Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!