Две главные ошибки при приготовлении квашеной капусты, из-за которых она темнеет

При заквашении капусты возникает одна распространенная проблема – потемнение блюда. Однако не стоит расстраиваться, воспользуйтесь советами, как этого избежать.

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Если капуста уже потемнела, ее можно спасти, добавив в нее немного уксуса или лимонного сока. Уксус или лимонный сок помогут предотвратить эту проблему

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Две главные ошибки, почему квашеная капуста темнеет

1. Много/мало соли.

Соль необходима для квашения капусты, поскольку она способствует образованию молочной кислоты, являющейся консервантом. Если у капусты недостаточно соли, процесс брожения замедляется, и капуста может потемнеть. Когда соли слишком много, это приводит к гибели полезных бактерий.

Для квашения капусты нужно использовать только пищевую соль большого помола без каких-либо добавок. На килограмм нашинкованной капусты в основном добавляют около 24 г соли, или 2-2,5% соли от веса капусты.

2. Неправильная температура брожения.

В общем, процесс брожения квашеной капусты делится на три этапа, для каждого нужны особые условия:

1. В первые 2-3 дня необходимо проследить за тем, чтоб в помещении, где квасится капуста, температура держалась на уровне 24 градусов тепла.

2. Второй этап длится от 5 до 7 дней. В этот период температурный режим должен быть около 20 градусов Цельсия.

3. Хранение квашеной капусты. Чтобы продукт не потемнел, температура воздуха должна составлять от 0 до -2 градусов.

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