Готовится быстро, съедается еще быстрее: рецепт хрустящей маринованной капусты
Маринованная капуста – это быстрый и простой способ сделать вкусную зимнюю заготовку. В отличие от квашеной, она не нуждается в длительном процессе брожения: нашинкованные овощи заливаются сладким маринадом, и уже за ночь получается хрустящая закуска, которая со временем становится еще более ароматной.
Для приготовления можно использовать белокочанную, фиолетовую или даже цветную капусту – в любом случае вкус будет по-своему особенным.
На две банки объемом 0,5 л понадобится :
- килограмм капусты;
- одна морковь;
- один сладкий перец;
- пол-литра воды;
- пять столовых ложек уксуса;
- три ложки подсолнечного масла;
- шесть ложек сахара;
- одна ложка соли.
Лучше всего брать старые плотные кочаны с грубыми листьями, ведь именно они придают нужную текстуру. К капусте и моркови часто добавляют болгарский перец – он придает легкую сладость и свежий аромат. Овощи натирают или нарезают, слегка перетирают руками, после чего раскладывают в банки. Рассол готовится из воды, соли, сахара, уксуса и масла: его выливают горячим тонким струйкой, чтобы стекло не треснуло. После охлаждения банки следует оставить на ночь в холодильнике, и уже на следующий день капусту можно подавать на стол. В то же время она прекрасно сохраняется и зимой, становясь еще более насыщенной по вкусу.
Цветная капуста в маринаде получается не менее интересной: хрустящие соцветия хорошо сочетаются с морковью, чесноком и горошком перцем.
Ингредиенты для двух банок емкостью 0,5л. :
- семьсот грамм цветной капусты;
- одна морковь;
- два зубчика чеснока;
- семьсот грамм воды;
- десять горошин черного перца;
- две ложки сахара;
- две ложки уксуса;
- ложки соли.
Их предварительно обдают кипятком, после чего плотно выкладывают в банки вместе с овощами. Рассол готовят на основе той же воды, добавляя соль, сахар и уксус. После нескольких заливок банки закручивают крышками и заготовка готова к хранению. Такая капуста получается сочной, ароматной и отлично подходит как гарнир или самостоятельная закуска.
