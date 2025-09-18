Готовится быстро, съедается еще быстрее: рецепт хрустящей маринованной капусты

Маринованная капуста – это быстрый и простой способ сделать вкусную зимнюю заготовку. В отличие от квашеной, она не нуждается в длительном процессе брожения: нашинкованные овощи заливаются сладким маринадом, и уже за ночь получается хрустящая закуска, которая со временем становится еще более ароматной.

Для приготовления можно использовать белокочанную, фиолетовую или даже цветную капусту – в любом случае вкус будет по-своему особенным. Об этом пишет Униан.

На две банки объемом 0,5 л понадобится :

килограмм капусты;

одна морковь;

один сладкий перец;

пол-литра воды;

пять столовых ложек уксуса;

три ложки подсолнечного масла;

шесть ложек сахара;

одна ложка соли.

Лучше всего брать старые плотные кочаны с грубыми листьями, ведь именно они придают нужную текстуру. К капусте и моркови часто добавляют болгарский перец – он придает легкую сладость и свежий аромат. Овощи натирают или нарезают, слегка перетирают руками, после чего раскладывают в банки. Рассол готовится из воды, соли, сахара, уксуса и масла: его выливают горячим тонким струйкой, чтобы стекло не треснуло. После охлаждения банки следует оставить на ночь в холодильнике, и уже на следующий день капусту можно подавать на стол. В то же время она прекрасно сохраняется и зимой, становясь еще более насыщенной по вкусу.

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Цветная капуста в маринаде получается не менее интересной: хрустящие соцветия хорошо сочетаются с морковью, чесноком и горошком перцем.

Ингредиенты для двух банок емкостью 0,5л. :

семьсот грамм цветной капусты;

одна морковь;

два зубчика чеснока;

семьсот грамм воды;

десять горошин черного перца;

две ложки сахара;

две ложки уксуса;

ложки соли.

Их предварительно обдают кипятком, после чего плотно выкладывают в банки вместе с овощами. Рассол готовят на основе той же воды, добавляя соль, сахар и уксус. После нескольких заливок банки закручивают крышками и заготовка готова к хранению. Такая капуста получается сочной, ароматной и отлично подходит как гарнир или самостоятельная закуска.

Советуем также обратить внимание на рецепт консервированных кабачков с овощами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!