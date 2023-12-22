Как на украинский правильно перевести 'долг платежом красен': учитель удивил ответом

Многие не знают, как правильно перевести на украинский язык выражение "долг платежом красен". Важно помнить, что стойкие соединения слов не переводятся дословно.

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Известный языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно переводить фразеологизмы. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"На русском "долг платежом красен" – "борг розрахунком червоний"? Нет, конечно. Или "рубаха-парень" – "сорочка хлопець"? Или еще пример: "на воре шапка горит" – "на злодієві капелюх палає"? Выходит какая-то чушь", – отметил учитель.

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Выражение "долг платежом красен" на украинский переводится, как: "як не вертись, а взяв, то розплатись" или "хоч десь, хоч там перехвати, а борги заплати". В свою очередь "рубаха-парень" на украинском будет как "хлопець-друзяка" или "щира душа".

В то же время изречение "на воре шапка горит" имеет перевод: "хто порося вкрав, у того і у вухах пищить".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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