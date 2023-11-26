Как по-украински правильно перевести 'льготы': откажитесь от суржика

Многие не знают, как перевести русское слово "льготы" на украинский язык. Они используют суржик "льготи".

Видео дня

Вместо этого правильно использовать украинский аналог. Об этом сообщает "Антисуржик".

По-украински правильно будет сказать "пільги". Это слово имеет несколько значений.

Читайте также: Почему слово "рубашка" – ошибка и как правильно назвать одежду на украинском

Согласно академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), "пільга" – это "полное или частичное освобождение от соблюдения установленных законом общих правил, выполнения каких-либо обязанностей".

В то же время "пільга" может использоваться и в переносном смысле. В частности – делать или давать льготу значит великодушно и не очень строго относиться к чьей-либо вине.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !