Какие продукты категорически не любит сердце

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"Слушай свое сердце", — говорит народная мудрость. Не знаю, как мы можем услышать свое сердце, но оно точно заслуживает особого внимания, поскольку всегда в работе, когда мы радуемся, волнуемся, плачем, спим и прыгаем.

Сердце очень восприимчиво к стрессам, физическим и эмоциональным перегрузкам. Всякое эмоциональное возбуждение вызывает выброс различных гормонов в кровь (гормоны стресса, стероидные гормоны и другие), которые мобилизуют жирные кислоты из жировой ткани, ведут к образованию ЛПНП и ЛПОНП (так называемого "плохого" холестерина), гипергликемии (рост уровня сахара в крови), и повышению свертываемости крови (повышается риск тромбозов, инсультов, инфарктов).

Негативные психоэмоциональные реакции, в отличие от положительных, обладают атерогенным действием, то есть стимулируют образование и отложение "бляшек" на внутренней поверхности сосудов.

Повреждение сосудов вызывается курением (сигареты, вейпы и т. д.), а также употреблением большого количества алкоголя и кофе (более шести чашек). Алкоголь способствует повышению в крови содержания липидов (жиров), а также вызывает поражение печени (стеатоз).

Гиподинамия способствует нарушениям липидного обмена (ожирение, атеросклероз, воспаление), в то время, как умеренные физические нагрузки имеют противоположный эффект.

Поэтому. Лучшее, что мы можем сделать — это предупредить и избежать "поломок" сердца и сосудов.

Для того, чтобы сердце работало, как часы, для начала достаточно отказаться от вредных привычек и ежедневно двигаться, причем движение должно быть разным, не только ходьба, но и легкие (или более сложные, все индивидуально), упражнения.

Сердце не любит избытка насыщенных жиров, поэтому даже сметану, сливки, масло, жирные сыры употреблять в меру, не забывая, что это продукты концентрированные.

Сердце любит ненасыщенные жиры, особенно, мононенасыщенные жиры (оливковое масло), омега-3 жиры (морская рыба один-два раза в неделю, орехи, семена льна). Однако сильно просоленная сельдь и копченая скумбрия не принесут пользы, потому что много соли и вредных соединений. А полезными орехи будут только тогда, когда их не слишком много, особенно для тех, кто имеет лишний вес.

Плохо на сердце влияет фруктоза (продается в ярких пакетиках в качестве заменителя сахара, а также ее добавляют в "здоровые" сладости, поэтому читайте этикетки). Фруктоза повышает содержание триглицеридов в крови (ускоряет атеросклероз быстрыми темпами), способствует повышению артериального давления, делает нечувствительными клетки к инсулину, повышает содержание мочевой кислоты. Фруктоза из фруктов, если их есть килограммами, не вредна. Но все равно, лучший фрукт — это овощ.