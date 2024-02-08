Какие продукты категорически нельзя давать собаке: эксперты обнародовали список
Ветеринары предупреждают об опасности некоторых пищевых продуктов для домашних животных.
Желание угостить своего любимца кусочком пищи с вашего стола может быть вполне нормальным, но некоторые продукты могут быть опасны для вашего питомца, предупреждают эксперты.
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Вот 10 продуктов, которые следует всегда держать подальше от домашнего питомца:
1. Шоколад: содержит кофеин и теобромин, которые токсичны для собак и кошек. Чем темнее шоколад, тем большую опасность он представляет.
2. Виноград и изюм: могут вызвать почечную недостаточность или смерть у некоторых животных.
3. Лук и чеснок: разрушают эритроциты, вызывая анемию.
4. Бекон, ветчина и обрезки жира: могут вызвать расстройство пищеварения, рвоту, диарею и панкреатит.
5. Соленые закуски: могут вызвать рвоту, диарею, дрожь и судороги.
6. Орехи макадами: могут вызывать рвоту, слабость и дрожь.
7. Продукты с ксилитом: могут вызывать рвоту, слабость, гипогликемию, судороги и печеночную недостаточность.
8. Авокадо: содержит персин, который может вызвать рвоту и диарею. Также содержит много жира, что может привести к панкреатиту.
9. Сырое тесто: может привести к вздутию желудка, искажению желудка, отравлению алкоголем.
10. Алкогольные напитки: могут вызвать падение температуры тела, судороги, дыхательную недостаточность и смерть.
Немедленно обратитесь за ветеринарной помощью, если ваш питомец съел что-то из этого списка. Не ждите, пока у вашего питомца появятся симптомы. Не вызывайте рвоту, если это не рекомендует ветеринар.
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