Никаких "жіночко" та "мужчино": как правильно звать незнакомцев на украинском языке

Вы заметили, что каждый выпуск рубрики начинается одинаково? Эти слова когда-то использовал в обращении к читателям украинский поэт, писатель, путешественник, охотник и философ Майк Йогансен.

Звательный падеж, или вокатив – это седьмой падеж украинского языка, который используется исключительно для обращений, пишет liga.net. Он делает язык более литературным и уважительным.

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Сравните:

"Олександр, я тобі вже писав"

"Олександре, я тобі вже писав"

"Катерина, привіт"

"Катерино, привіт"

Как образовывать формы звательного падежа?

Существует два способа:

Обратиться к правилам создания вокатива. Вы можете найти их в онлайн словарях или грамматических справочниках. Воспользоваться онлайн сервисом. Например, https://course.emova.language-ua.online/courses/course-v1:ukainianworld+EMOVA104+2020/about. Этот сервис поможет вам правильно обращаться даже к нескольким людям одновременно ("пане Ігорю" або "шановний пане").

Помните:

Обращения на письме выделяются запятыми.

Насекомыми следует ограничивать целое обращение.

Не употребляйте звательный падеж вместо именительного.

Некоторые примеры вежливых обращений:

Пане/пані + ім'я

Панно (до незаміжньої жінки)

Добродію/добродійко

Шановний/шановна

Шановний пане, шановна пані, шановні панове

Пані та панове

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