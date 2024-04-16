Никаких "жіночко" та "мужчино": как правильно звать незнакомцев на украинском языке
Вы заметили, что каждый выпуск рубрики начинается одинаково? Эти слова когда-то использовал в обращении к читателям украинский поэт, писатель, путешественник, охотник и философ Майк Йогансен.
Звательный падеж, или вокатив – это седьмой падеж украинского языка, который используется исключительно для обращений, пишет liga.net. Он делает язык более литературным и уважительным.
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Сравните:
- "Олександр, я тобі вже писав"
- "Олександре, я тобі вже писав"
- "Катерина, привіт"
- "Катерино, привіт"
Как образовывать формы звательного падежа?
Существует два способа:
- Обратиться к правилам создания вокатива. Вы можете найти их в онлайн словарях или грамматических справочниках.
- Воспользоваться онлайн сервисом. Например, https://course.emova.language-ua.online/courses/course-v1:ukainianworld+EMOVA104+2020/about. Этот сервис поможет вам правильно обращаться даже к нескольким людям одновременно ("пане Ігорю" або "шановний пане").
Помните:
- Обращения на письме выделяются запятыми.
- Насекомыми следует ограничивать целое обращение.
- Не употребляйте звательный падеж вместо именительного.
Некоторые примеры вежливых обращений:
- Пане/пані + ім'я
- Панно (до незаміжньої жінки)
- Добродію/добродійко
- Шановний/шановна
- Шановний пане, шановна пані, шановні панове
- Пані та панове
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