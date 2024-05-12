Перестаньте использовать русизмы: как на украинском сказать "батюшка" и "матушка"
Специалисты по языкознанию поделились новыми наблюдениями относительно типичной ошибки, которую часто делают украинцы. На этот раз они разъяснили, как правильно сказать "батюшка" и "матушка" на украинском языке.
Об этом рассказали в группе "Чиста мова" в соцсети Facebook.
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Эксперты отмечают, что эти слова используются для обозначения священника и его жены. В то же время суффиксы, такие как -ушк, -юшк не являются характерными для украинского языка, однако они являются типичными для русского.
Правильные украинские соответствия:
- піп, попадя;
- панотець, паніматка.
По историческим причинам слово "поп" может иметь негативное восприятие из-за антирелигиозной пропаганды советских времен, поэтому более корректно употреблять:
- "отець",
- "отче".
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