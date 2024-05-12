Перестаньте использовать русизмы: как на украинском сказать 'батюшка' и 'матушка'

Специалисты по языкознанию поделились новыми наблюдениями относительно типичной ошибки, которую часто делают украинцы. На этот раз они разъяснили, как правильно сказать "батюшка" и "матушка" на украинском языке.

Об этом рассказали в группе "Чиста мова" в соцсети Facebook.

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Эксперты отмечают, что эти слова используются для обозначения священника и его жены. В то же время суффиксы, такие как -ушк, -юшк не являются характерными для украинского языка, однако они являются типичными для русского.

Правильные украинские соответствия:

піп, попадя;

панотець, паніматка.

По историческим причинам слово "поп" может иметь негативное восприятие из-за антирелигиозной пропаганды советских времен, поэтому более корректно употреблять:

"отець",

"отче".

Напомним, ранее Авраменко объяснил, какое ударение в слове "вышиванка" правильное.

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