С ней будете готовить через 5 минут: рецепт борщевой заправки на зиму

Борщевая заправка на зиму – это настоящее спасение для хозяек. Она позволяет быстро приготовить любимый украинский борщ, который будет смаковать так, будто только что сваренный из летних овощей.

Об этом пишет Униан. Эти заправки быстро готовятся и сэкономят время в будущем.

Борщовая заправка со сладким перцем

Из такого количества продуктов выходит около 5 литров заготовки. Вам понадобятся:

3 кг свеклы

1 кг моркови

1 кг помидоров

1 кг лука

5 сладких перцев

200 мл масла

200 г сахара

3 ст. л. соли

80 мл уксуса

Свеклу и морковь натираем, перец режем соломкой, лук и помидоры – полукольцами. В кастрюлю вливаем масло, добавляем свеклу, морковь, сахар и соль. Тушим 15 минут. Затем кладем лук и готовим еще 5 минут. Добавляем перец и помидоры, тушим 20 минут. Вливаем уксус, держим еще 5 минут на огне и раскладываем в стерильные банки.

Борщевая заправка с вареной свеклой

Этот рецепт дает примерно 10 баночек по 0,5л. Требуется:

3 кг свеклы

1 кг моркови

1 кг лука

500 мл томатного соуса

200 мл масла

150 мл уксуса (9%)

100 г сахара

50 г соли

3 ст. л. паприки

лавровый лист и перец горошком

Свеклу отвариваем, чистим и натираем. Морковь натираем, лук режем кубиком. На растительном масле обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковь и паприку, тушим. Вливаем томатный соус, держим еще 5 минут и соединяем со свеклой. Добавляем соль, сахар, уксус, перемешиваем. В каждую банку кладем лавровый лист и несколько горошин перца, заполняем заправкой. Стерилизуем 15 минут после закипания и закрываем крышками.

Такая заправка станет прекрасной основой для борща в холодное время года — достаточно добавить картошку, капусту и мясо.

