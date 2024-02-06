Три дня и готово: как заквасить капусту с морковью и болгарским перцем

Квашеная капуста – это источник витаминов группы B, витамина C, бета-каротина, витаминов E, P и K. Она содержит вещества с противовоспалительными свойствами, а также кальций, железо, йод, калий и магний.

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Готовить этот продукт достаточно просто – понадобится только капуста, соль и емкость, в которой вы ее квасите. Употреблять ее можно будет уже через три дня после закваски, а храниться заквашенная капуста может в прохладе до нескольких месяцев.

Рецептом хрустящей квашеной капусты поделилось издание The Kitchn. Отмечается, что для хрусткости нужно выбирать сорта поздней белокочанной капусты. Морковь надо дробить на терке для "корейской моркови".

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Важно раз в сутки перемешивать капусту, чтобы выпустить образовавшиеся газы. Иначе заквашенная капуста будет иметь горький привкус и неприятный запах.

Рецепт квашеной капусты залитой рассолом

На литр воды понадобится: 2 столовых ложки соли.

Капуста белокочанная – 2-3 кг.

Болгарский перец – 0,4 кг

Морковь – 2-3 штуки

Лук – 2 штуки

Черный перец – 4-5 горошин

Лавровый лист – 2 шт.

Капусту нашинкуйте, морковь натрите, а перец порежьте тоненькими полосками.

Овощи нужно перемешать и уложить в банки, не очень плотно утрамбовывая. Залейте рассолом, в который добавьте специи.

Оставьте банки с капустой открытыми на три дня. Капуста готова. Затем нужно закрыть банки полиэтиленовыми крышками и поставить в погреб или холодильник.

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