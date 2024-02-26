Три секрета, которые сделают сырники идеальными
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Те самые сырники, о которых вы продолжаете спрашивать – открываю свои секреты!
1. Важный хороший творог 9-12%, наиболее похож на домашний, только должен быть сухим!
Сыр у нас едят и любят, но чаще всего он немного "недоваренный" чтобы был сочный и нежный.
Для меня пока несколько марок годится, но! Все равно практически каждый из них необходимо:
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2. ВІДЖИМАТИ - від зайвої вологи.
Робимо це через рушник, звичайний - вафельний І ОБОВ‘ЯЗКОВО!
Я ще робив ульотні сирники з сиру, що зроблений з топленого молока.
Сир, який пастоподібний, на мій погляд, взагалі не передає той, мій, бабусин, сирнік - мені потрібні "грудочки" - текстура.
3. Ще один секрет, що не перемішувати сирники дуже довго.
Змішали швидко, сформували кульки, обваляти в борошні і обтрусілі від зайвого - і вперед, смажити!
Основний рецепт :
300 г сир (віджатий)
1 жовток (або пів яйця)
35-45 г цукру - 2 ст ложки
25-30 г борошна (столова ложка з горою) - знадобиться ще стільки ж на підпил
Можна додавати ваніль або ванільний цукор за смаком.
Змішати сир, яйце і цукор виделкою, додати борошно, ще раз перемішати
Викласти на дошку або стіл, де вже є борошно.
Сформувати "ковбасу", нарізати ножем, у "шайби", з них сформувати кульки
і вже за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники.
Обсмажити з 2-х сторін до рум'яної скоринки, потім запекти в духовці- 190 цельсію 5-7 хвилин. Або можна зменшити вогонь і досмажити ще по 1 разу з усіх боків вже під кришкою.
В останньому випадку, не робіть вироби дуже товстими - вони повинні "просмажитись".
Подаємо з тим, що ми любимо - сметана або варення .... або згущене молоко!
На фото - так подаю у себе в @lucky.restaurant