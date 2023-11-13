Вы точно думали иначе: как сказать по-украински "мне обидно"
Украинским эквивалентом российского "мне обидно" является "мені прикро". Это слово означает ощущение неудовлетворения, разочарования, возникающего вследствие того, что кто-то сделал что-то не так, или когда что-то не сложилось так, как хотелось.
На это обратил внимание профессор, доктор филологических наук Александр Пономарев в блоге на сайте BBC Украина.
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Например, если кто-то сказал вам что-нибудь обидное, вы можете ответить: "Мені прикро, що ти так сказав (сказала)". Или если вы не смогли попасть на концерт, который давно хотели посетить, вы можете сказать: "Мені прикро, що я не зміг потрапити на концерт".
Другие варианты перевода "Мне обидно":
- Мені боляче
- Мені неприємно
- Мені ніяково
- Мені невесело
- Мені неприємно
Однако эти варианты перевода имеют несколько иное значение, чем "мені прикро". Например, "ммені боляче" означает физическую боль после того, как вас обидели, а "мені неприємно" означает неприятное чувство, которое не обязательно связано с оскорблением.
Поэтому, лучшим переводом "мне обидно" является "мені прикро". Это слово является наиболее точным и соответствует общему значению русского выражения.
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