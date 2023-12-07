Вызывают проблемы с почками и диарею: какие продукты категорически нельзя давать собакам

Кормить собак "человеческой" едой нельзя. Ветеринары не рекомендуют заменять собачий корм продуктами из холодильника, однако иногда можно дать пару ложек арахисового масла, попкорн без добавок или творог.

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Об этом пишет Ukr.media.

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Безопасными продуктами для собак являются овощи, такие как морковь, брокколи, огурец, цветная капуста, зеленая фасоль и фрукты – яблоко, банан, арбуз и дыня. Однако ветеринары советуют отказаться от винограда, изюма, шашлыка, колбасы и сосисок, поскольку эти продукты могут вызвать проблемы с почками, рвотой и диареей. Анчоусы и скумбрия также считаются опасными и могут вызвать аллергию у собак, а выпечка из теста на дрожжах приведет к брожению в животе и вздутию.

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