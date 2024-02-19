Вызывают вздутие и изжогу: 5 продуктов, которые категорически нельзя есть на голодный желудок

Завтрак – это ключевой прием пищи, который может обеспечить энергию на весь день или, напротив, вызвать тяжесть в желудке. Помните, что не следует есть натощак во избежание неудобств.Я

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Резкое изменение кислотности утром может раздражать желудок и вызвать стресс для организма. Поэтому для сохранения хорошего самочувствия в течение дня нужно выпить два стакана воды. Об этом пишет УНИАН.

Почему важно пить воду утром

Воду следует употреблять утром, поскольку любой другой напиток может изменить кислотно-щелочной баланс. Кислотно-щелочная среда является ключом к биохимическим реакциям в организме. Прием любой пищи или напитка изменяет этот баланс. Лучше пить воду в чистом виде, а не с кофе или чаем.

Что следует избегать на голодный желудок

Главное – сначала обеспечить организм водой, а затем переходить к завтраку.

Но есть продукты, которые могут отрицательно сказаться на желудке, если потреблять их натощак. Вот, что не стоит есть натощак:

Маринованные овощи. Соленые огурцы, квашеная капуста и подобные продукты лучше не есть натощак, поскольку они содержат много солей и кислоты, что может нагрузить желудок. Острые и кислые блюда. Пища, содержащая много острого или кислого, может раздражать слизистую желудка утром. Цитрусовые. Грейпфруты или апельсины, потребленные на пустом желудке, могут стимулировать выработку желудочной кислоты и привести к изжоге. Сладости и газированные напитки. Сладкая еда и напитки могут вызвать набор веса и нарушить уровень инсулина. Алкоголь. Начинать утро со стакана вина не самая лучшая идея, поскольку спиртное хуже переваривается на пустом желудке, а также может способствовать поступлению токсинов в кровь.

В то же время следует обратить внимание на следующие виды завтраков:

Яйца или нежирное мясо, например индейка, после выпития двух стаканов воды. Зерновые культуры, такие как пшенная или гречневая каша, с ягодами. Сыр или немного тушеных овощей можно добавить к соленым блюдам. Смузи с зелеными овощами, салатом, свежим огурцом, цуккини – богат микро- и макроэлементами, полезными для желудка.

Напомним, мы уже писали, кому нельзя есть булгур.

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