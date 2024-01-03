Языковед назвал удельный украинский аналог к слову 'мінімаркет'

Многие путают, как писать на украинском иноязычные части как мини-, экс- и вице-. Согласно действующему правописанию, их нужно писать вместе.

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Например, слово "минимаркет", ранее писавшееся через дефис, с 2019 года пишется вместе. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Согласно новой редакции нашего правописания, такие иноязычные части как мини-, экс- и вице- пишем вместе. Например, "мініспідниця, ексчемпіон, віцепрем'єр", – отметил он.

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Языковед добавил, что небольшие магазины лучше называть удельными украинскими словами: "крамниця" или "крамничка".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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