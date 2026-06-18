Это важно знать: сколько воды должна выпивать собака в жару

В жаркие летние дни организм собак теряет гораздо больше жидкости, поэтому их потребность в воде резко возрастает. Владельцам важно постоянно обеспечивать питомца доступом к свежей питьевой воде, чтобы избежать обезвоживания.

Специалисты American Kennel Club объясняют, сколько воды нужно собакам каждый день и как правильно организовать питьевой режим в жару. В нормальных условиях суточная потребность собаки в воде составляет около 50–60 мл на 1 кг массы тела.

Ориентировочные показатели выглядят следующим образом:

5 кг - около 250-300 мл в сутки

10 кг - 500-600 мл

20 кг - 1-1,2 л

30 кг – до 1,8 л

В жару эти объемы могут существенно возрастать — иногда животные пьют вдвое больше обычного.

Причина проста: из-за активности, прогулки и перегрева собаки быстрее теряют влагу во время дыхания и охлаждения организма. Поэтому летом ветеринары советуют не ограничиваться цифрами, а обеспечить свободный доступ к воде в течение всего дня.

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Если собака начала пить больше воды после прогулок, активных игр или в жару – это естественная реакция организма. Впрочем, резкое или постоянное увеличение потребления воды, особенно вместе с более частым мочеиспусканием, может являться признаком проблем со здоровьем. Об этом предупреждают специалисты PetMD.

В таких случаях ветеринары могут посоветовать временно отслеживать, сколько воды животное выпивает в сутки, чтобы получить более точные данные для диагностики. Иногда рекомендуют кормить и поить собаку отдельно от других животных, чтобы избежать погрешностей в подсчетах.

В то же время важно ограничивать доступ к воде нельзя. Даже при подозрении на чрезмерную жажду вода должна оставаться свободно доступной.

Полезно наблюдать:

сколько воды наливается в миску в течение дня

сколько остается вечером

получает ли животное дополнительную влагу из корма

Такие данные помогают ветеринару быстрее оценить состояние собаки и при необходимости назначить обследование.

Особое внимание следует уделять большим и активным породам — в жару их потребность в воде может быть значительно выше средней нормы.

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