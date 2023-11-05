Как приготовить нежный тыквенный кекс с манкой: простой рецепт
Тыква – отличный овощ, который не только придает сочности, но и обогащает вкус любого блюда. И одним из самых вкусных способов использования тыквы является его использование в выпечке. Кексы, мафины, пироги – все они с тыквой становятся нежными и ароматными.
Тыквенный кекс с манкой по рецепту Евгения Клопотенко обладает непревзойденным вкусом и ароматом. Этот десерт отлично подойдет для семейных праздников или просто как сладкое наслаждение для всей семьи.
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Советы по приготовлению тыквенного кекса:
- Используйте форму для выпечки. Если вы используете металлическую или стеклянную форму, обязательно смажьте ее маслом и посыпьте манкой, чтобы предотвратить пригорание кекса. В случае силиконовой формы смазка может быть ненужной.
- Для удобства используйте кулер, чтобы натереть тыкву. Это сделает процесс приготовления еще быстрее и легче.
- Попытайтесь добавить ароматизаторы к тесту, такие как корица или ваниль, чтобы обогатить вкус вашего кекса.
- Этот рецепт использует разрыхлитель без карбоната аммония, но вы также можете использовать соль, если вам это подходит.
- Тыквенный кекс подходит как теплым, так и охлажденным. Храните его в герметичном контейнере, чтобы сохранить свежесть.
Ингредиенты:
- 400 г тыквы
- 3 яйца
- 100 г сахара
- Щепотка соли
- 250 г манки
- 100 г сливочного масла
- 100 г сметаны
- 10 г разрыхлителя
- 20 г масла (для смазывания формы)
- 1 ст. ложка манки (для подготовки формы)
Пошаговый рецепт тыквенного кекса с манкой:
- Шаг 1: Тыкву выберите, помойте, удалите кожуру и натрите ее на мелкую терку.
- Шаг 2: В отдельной миске взбейте три яйца с сахаром до получения белого цвета. Добавьте растопленное сливочное масло, манку, разрыхлитель, щепотку соли и сметану. Тщательно смешайте все ингредиенты.
- Шаг 3: предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Добавьте тертую тыкву к тесту и еще раз хорошо перемешайте. Подготовьте форму для кекса: смажьте ее маслом и посыпьте манкой так, как было описано выше. Равномерно распределите манку по дну и стенкам формы.
- Шаг 4: Выложите тесто в подготовленную форму и выпекайте кекс при 180 градусах в течение 45 минут или до получения румяной корочки. Готовность проверьте с помощью деревянной шпажки: если она получится сухой и чистой, кекс готов к подаче.
Ранее кулинары поделились секретами запекания тыквы.
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