Как приготовить нежный тыквенный кекс с манкой: простой рецепт

Как сделать кекс из тыквы с манкой

Тыква – отличный овощ, который не только придает сочности, но и обогащает вкус любого блюда. И одним из самых вкусных способов использования тыквы является его использование в выпечке. Кексы, мафины, пироги – все они с тыквой становятся нежными и ароматными.

Тыквенный кекс с манкой по рецепту Евгения Клопотенко обладает непревзойденным вкусом и ароматом. Этот десерт отлично подойдет для семейных праздников или просто как сладкое наслаждение для всей семьи.

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Советы по приготовлению тыквенного кекса:

Используйте форму для выпечки. Если вы используете металлическую или стеклянную форму, обязательно смажьте ее маслом и посыпьте манкой, чтобы предотвратить пригорание кекса. В случае силиконовой формы смазка может быть ненужной. Для удобства используйте кулер, чтобы натереть тыкву. Это сделает процесс приготовления еще быстрее и легче. Попытайтесь добавить ароматизаторы к тесту, такие как корица или ваниль, чтобы обогатить вкус вашего кекса. Этот рецепт использует разрыхлитель без карбоната аммония, но вы также можете использовать соль, если вам это подходит. Тыквенный кекс подходит как теплым, так и охлажденным. Храните его в герметичном контейнере, чтобы сохранить свежесть.

Ингредиенты:

400 г тыквы

3 яйца

100 г сахара

Щепотка соли

250 г манки

100 г сливочного масла

100 г сметаны

10 г разрыхлителя

20 г масла (для смазывания формы)

1 ст. ложка манки (для подготовки формы)

Пошаговый рецепт тыквенного кекса с манкой:

Шаг 1: Тыкву выберите, помойте, удалите кожуру и натрите ее на мелкую терку.

Тыкву выберите, помойте, удалите кожуру и натрите ее на мелкую терку. Шаг 2: В отдельной миске взбейте три яйца с сахаром до получения белого цвета. Добавьте растопленное сливочное масло, манку, разрыхлитель, щепотку соли и сметану. Тщательно смешайте все ингредиенты.

Шаг 3: предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Добавьте тертую тыкву к тесту и еще раз хорошо перемешайте. Подготовьте форму для кекса: смажьте ее маслом и посыпьте манкой так, как было описано выше. Равномерно распределите манку по дну и стенкам формы.

предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Добавьте тертую тыкву к тесту и еще раз хорошо перемешайте. Подготовьте форму для кекса: смажьте ее маслом и посыпьте манкой так, как было описано выше. Равномерно распределите манку по дну и стенкам формы. Шаг 4: Выложите тесто в подготовленную форму и выпекайте кекс при 180 градусах в течение 45 минут или до получения румяной корочки. Готовность проверьте с помощью деревянной шпажки: если она получится сухой и чистой, кекс готов к подаче.

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