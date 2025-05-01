Как правильно обрезать лаванду, чтобы пышно цветок: советы садоводов

Лаванда – одно из самых любимых растений среди садоводов. Она не только украшает клумбы своими нежными фиолетовыми цветами, но наполняет сад приятным ароматом. Однако чтобы кусты оставались здоровыми и красивыми, за ними нужно правильно ухаживать — в частности, регулярно обрезать.

Когда следует обрезать лаванду

Обрезка является важной частью ухода за этим растением. Специалисты советуют проводить обрезку дважды в год:

Весной , после того как минует угроза заморозков, для стимуляции активного роста.

, после того как минует угроза заморозков, для стимуляции активного роста. Летом или в начале осени, после завершения цветения, чтобы сохранить компактную форму куста и предотвратить его обнажение снизу.

Об этом пишет Новости. Live.

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Как обрезать лаванду правильно

Для формирования красивого куста обрезайте верхушки веточек, снимая не более трети длины. Обязательно оставляйте по крайней мере три пары листьев, чтобы не повредить точку роста. Удобнее обрезать лаванду, если предварительно связать ее в пучок и использовать острые ножницы или секатор.

Что делать с обрезанными ветками

Не спешите выбрасывать обрезанное – высушенные веточки можно использовать в качестве натурального ароматизатора для дома. Лаванда не только придает уют, но и отпугивает моль и других насекомых. Такой букет станет эстетическим и полезным элементом вашего интерьера.

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