Обрезка крыжовника: огородники объяснили, почему это важно

Обрезка кустов крыжовника в середине лета имеет не только положительный эффект, но и играет ключевую роль в сохранении урожая в следующем году. Такая процедура активизирует рост новых побегов, улучшает проветривание внутри куста и снижает риск развития болезней. Если это не сделать, на следующий сезон можно остаться без плодов.

В летний период особое внимание следует уделять удалению сухих, поврежденных или пораженных ветвей. Они часто имеют неестественную окраску, трещины или наросты и могут распространять инфекции на здоровые части растения. Также важно обрезать побеги, которые лежат на земле или слишком близко к ней — они легко поражаются грибком и гнилью, что может нанести вред всему кусту. Об этом пишет ресурс "Хорошие новости".

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Старые уже нерастущие ветви темного цвета истощают растение, забирая у него силы. Их необходимо удалять, чтобы молодые побеги могли нормально развиваться. Не менее вредна и поросль, прорастающая внутрь куста — она ограничивает доступ света и воздуха, создавая благоприятную среду для заболеваний. Чтобы не ослабить растение, следует также обрезать слишком тонкие и слабые приросты, которые не смогут окрепнуть до зимы.

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