Полив, который убивает: когда орошение растений может их убить

Основная задача каждого садовода – обеспечить растения необходимым количеством влаги. Но не менее важно знать, когда именно это стоит делать, ведь от правильного времени полива зависит здоровье и устойчивость культур.

Об этом предупреждают специалисты ресурса Martha Stewart. Самый распространенный для многих вариант – вечерний полив – на самом деле может причинить вред.

После захода солнца остающаяся на листья вода не успевает высохнуть и остается до утра, что способствует развитию грибковых инфекций. Особенно опасно это для растений с плотными ворсистыми листьями и толстыми стеблями.

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Если избежать вечернего полива невозможно, эксперты рекомендуют перейти на капельное орошение – оно позволяет увлажнять почву без лишней влаги на листьях.

Поливать растения в дневное время – не самое лучшее решение. В жаркое время суток влага быстро испаряется, а прямые солнечные лучи могут оставить ожоги на листьях. Особенно опасно это в обеденные часы, когда солнце имеет наибольшую интенсивность.

Самым оптимальным периодом для полива считается утро. В это время вода равномерно проникает в почву, эффективно увлажняя корни, а листья успевают высохнуть еще до наступления дневной жары. Это значительно снижает вероятность возникновения грибковых заболеваний. Утренний полив особенно важен для растений в фазе активного роста, цветения или плодоношения.

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