Будет большая и сладкая: чем обработать клубнику во время цветения

Во время цветения клубника очень чувствительна, потому опытные садоводы не рекомендуют беспокоить растение в этот период. Оптимальное время для борьбы с вредителями и болезнями – до появления цветов или после их отцветания.

Но что делать, если растение уже в цветах, а его атакуют вредители или появились признаки болезней? В таких случаях рекомендуется использовать мягкие, народные средства. Об этом пишет Униан.

Весенняя обработка клубники от вредителей и болезней

Клубника привлекает множество насекомых, среди которых - паутинный и земляничный клещ, тля, белокрылка, листоед, улитки и главный вредитель - долгоносик. Кроме этого, ягода может болеть мучнистой росой, серой гнилью, пятнистостью и т.д. Чтобы защитить урожай, кусты клубники регулярно возделывают.

Если опрыскивать растение химическими средствами во время цветения, это может повредить не только вредителям, но и полезным насекомым - пчелам и шмелям. К тому же есть риск попадания токсинов в плоды. Именно поэтому во время цветения специалисты советуют избегать агрессивных препаратов и при необходимости использовать только биологические инсектициды. Их основа – безвредные для людей и пчел бактерии, вирусы или грибки, но они эффективны только при температуре не ниже +15°C.

Также на помощь приходят народные рецепты, которые не вредят ни растению, ни окружающей среде. Правда, такие обработки следует повторять в течение всего периода цветения.

Читайте также: 10 простых советов для начинающих в огородничестве: как создать собственный органический сад

Народные средства для обработки клубники во время цветения:

Йодная вода : 1 ч. л. йода на 5 л воды. Опрыскивать только в пасмурную погоду во избежание ожогов. Эффективно против длинноносика.

: 1 ч. л. йода на 5 л воды. Опрыскивать только в пасмурную погоду во избежание ожогов. Эффективно против длинноносика. Нашатырный спирт : 2 ст. л. на 10 литров воды. Помогает бороться с долгоносиком, обработку производить по бутонам.

: 2 ст. л. на 10 литров воды. Помогает бороться с долгоносиком, обработку производить по бутонам. Горчичный настой : 100 г сухой горчицы растворить в 1 л воды, настоять 10 часов, долить еще 2 л воды и опрыскать кусты.

: 100 г сухой горчицы растворить в 1 л воды, настоять 10 часов, долить еще 2 л воды и опрыскать кусты. Чеснок настой : 100 г измельченных листьев чеснока настаивать в 10 л воды сутки, затем процедить и обработать растение.

Мыльная вода от тли : 50 г жидкого мыла на 0,5 л воды.

: 50 г жидкого мыла на 0,5 л воды. Чесночно-мыльный настой от тли : 25 г мыла, 2 ч. л. масла, 4 измельченных зубчика чеснока на 0,5 л воды, настоять 12 часов, обрабатывать утром.

Как бороться с улитками: посыпьте почву вокруг кустов древесной золой или замульчуйте опилками – улитки избегают таких поверхностей.

Совет: высадите возле клубники растения-компаньоны – бархатцы, настурцию или чеснок. Они отпугивают многих насекомых-вредителей.

Напомним, мы уже писали, как быстро посеять укроп.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!