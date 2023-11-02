Мексиканские ученые обнаружили, что жрецы майя украшали себя человеческими костями

Представители Мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH) объявили о чрезвычайном открытии, сделанном во время археологических раскопок в одной из частей дворца в Паленке. Они извлекли из почвы костяное украшение, где было вырезано изображение маянского бога кукурузы и плодородия, сообщает UAINFO.org.

Паленке – это условное название столицы древнего Баакульского царства маян. Это царство существовало в течение классического периода (IV-X век нашей эры) и достигло своего расцвета в конце VII века. Причины упадка Баакуля остаются предметом научных исследований.

На сегодняшний день археологическая зона Паленке включает в себя три храма и дворцовый комплекс. Последний состоит из нескольких зданий разной конструкции. Археологи проводили раскопки, направленные на поиск следов симметрии в здании, известном как "Дом С". Предыдущая гипотеза предполагала существование лестницы на южной стороне здания.

Вместо лестницы у основания стены, исследователи обнаружили фрагмент пола, отличный от окружающей поверхности. После раскрытия верхнего слоя была обнаружена полость диаметром 26 сантиметров и глубиной 30 сантиметров, заполненная глинистым грунтом с остатками древесного угля.

В этой полости были найдены семена, рыбьи кости, черепахи, мелкие млекопитающие, отщепы из обсидиана (вероятно, клинки ножей), несколько больших кусков древесного угля, и именно среди этих находок было костяное украшение. Полость была закрыта кусками почвы.

По словам археологов, они нашли ритуальное приношение богам, совершенное в честь завершения строительства "Дома С". Исследователи полагают, что это событие имело место в позднеклассический период (600-850 годов нашей эры). Семена, кости и различные предметы были пожертвованы и сожжены, а остатки были похоронены у основания стены.

Найденное костяное украшение (с фрагментом), по выводам ученых, изготовлено из кости крупного млекопитающего и использовалось как часть ритуальной одежды правителей и жрецов Паленке. Эта часть украшения носилась на носу. Она имеет небольшие размеры: 6,4 сантиметра в длину и 5,2 сантиметра в ширину.

Сходные украшения встречаются на некоторых рельефах и скульптурах в Паленке, где изображены члены знати. В полном виде она представляла собой своеобразную маску с гребнем, которая проходила вдоль носа и выступала над лбом ее владельца.

Костное украшение не просто вырезали из кости. Она была украшена мелким орнаментом. Левая половина изделия содержала гравировку изображения человека в головном уборе, украшенного ожерельем из шаровидных бусин. На левой руке был выбит глиф мая "ak'ab", означающий "мрак".

А правая рука удлиняется и врезается в гребень, чтобы продлиться с другой стороны изделия, где он держит длинный тонкий предмет.

Читайте также: В Египте нашли "праздничный" гроб с мумией дочери первосвященника, которому 3000 лет (фото)

Ученые считают, что на маске изображён К'авиил (K'awiil) – бог кукурузы и плодородия, один из верховных богов пантеона мая. Его традиционно представляли как человека с удлиненным вытянутым черепом, символизирующим кочерыжку кукурузы.

Тонкий предмет, который он держит в руке – это, по мнению исследователей, погребальный свиток. Возможно, жрец одевая на себя такую маску, становился олицетворением бога на время ритуалов – например, в честь начала или окончания строительства. Правда, в этом случае не очень понятно, как фрагмент маски оказался в костре среди других жертвенных даров.

Напомним, во Франции нашли каменную "карту сокровищ" в возрасте 4000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!