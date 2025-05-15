Почему кошка 'бьет' вас головой: ученые нашли поразительное объяснение

Многие владельцы кошек замечали, как их любимцы периодически упираются головой или трутся мордочкой о людей. На первый взгляд это кажется простой привычкой, однако специалисты объясняют, что за таким поведением скрывается глубокий смысл.

Эксперт по поведению кошек Аманда Кэмпион объясняет, что когда кошка "буцает" хозяина — то есть мягко толкает его головой или трется о него — это свидетельствует о доверии и привязанности. Такое действие имеет даже специальное название - "бантинг". Таким образом, животное приветствуется или налаживает связь, и не только с людьми, но и с другими домашними любимцами. Об этом пишетExpress.co.uk.

Кошки используют благоухающие железы, которые находятся на щеках, лбу, губах, боках, лапах и хвосте, чтобы оставить свой запах. Это своеобразная маркировка, которой они будто говорят: "Ты - часть моего безопасного пространства, ты - моя семья".

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По данным Rescue Vets, такое поведение помогает кошкам не только обозначать свою территорию, но и поддерживать эмоциональную связь. Часто они делают это, когда хотят внимания, чувствуют расположение или просто реагируют на эмоциональное состояние хозяина, пытаясь его поддержать.

Иногда, когда к вам подходит незнакомая кошка и упирается головой – это ее способ познакомиться, установить контакт и увидеть вашу реакцию.

Независимо от причины такое поведение — проявление доверия и привязанности. Поэтому всегда стоит ответить кошке лаской и заботой – это укрепляет связь и делает вашего пушистого друга более счастливым.

Напомним, мы уже писали, почему кошки любят спать с хозяевами.

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