Плов в котле на костре: лучший рецепт

Плов

У меня два видео "ждут своего времени" уже более двух лет… Одно из них – плов, другое – шашлык. Начнём с плова!

1 кг говядины или баранины

1 кг риса девзира (можно длиннозернистый или басмати)

1 л воды

4 луковицы

1 кг моркови

100-125 г сушеного барбариса

примерно 350 г масла

5–6 головок чеснока

специи: зира, щепотка шафрана и куркумы, молотый черный и ароматный перец – это я от себя, но с ними очень вкусно!

Приготовление:

Рис промываю и оставляю замоченным в воде на 40 минут – пока готовлю другие продукты.

Морковь нарезаю брусочками, лук – соломкой, мясо – достаточно большими кусками (примерно 3×3 см).

(На самом деле меня учили почти не добавлять лук, но с ним получается сочнее и вкуснее.)

В хорошо разогретый котел наливаю масло, кладу мясо и не перемешиваю сразу - даю ему схватиться корочкой. Затем перемешиваю, обжариваюсь до хорошей корочки. Добавляю лук, жарю, пока не начнет румянить. Добавляю морковь и тоже даю ей поджариться.

Добавляю соль (35-40 г), специи, барбарис, вливаю воду, добавляю немного зачищенных головок чеснока. Каждый зубчик нужно проколоть ножом, чтобы лучше отдавал аромат. Варю 20–30 минут и добавляю рис.

На видео я попробовал сначала всыпать рис, а затем залить водой. Рис впитал жир и стал более рассыпчатым. Но так лучше делать, когда мясо молодое и быстро готовится.

Все перемешиваю, убавляю огонь, накрываю крышкой и оставляю томиться где-то на пол часа. Когда жидкость впитается, все перемешиваю, формирую горку, убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой и оставляю еще на пол часа упреть.

Подаем на большой тарелке, сверху – мясо и чеснок!

Отдельно – салат из томатов, красного лука и кинзы.

В плов по желанию можно добавить красный перец или кориандр. Зрение лучше предварительно измельчить в ступке!

Приятного аппетита!