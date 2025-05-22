Плов в котле на костре: лучший рецепт
Плов
У меня два видео "ждут своего времени" уже более двух лет… Одно из них – плов, другое – шашлык. Начнём с плова!
1 кг говядины или баранины
1 кг риса девзира (можно длиннозернистый или басмати)
1 л воды
4 луковицы
1 кг моркови
100-125 г сушеного барбариса
примерно 350 г масла
5–6 головок чеснока
специи: зира, щепотка шафрана и куркумы, молотый черный и ароматный перец – это я от себя, но с ними очень вкусно!
Приготовление:
Рис промываю и оставляю замоченным в воде на 40 минут – пока готовлю другие продукты.
Морковь нарезаю брусочками, лук – соломкой, мясо – достаточно большими кусками (примерно 3×3 см).
(На самом деле меня учили почти не добавлять лук, но с ним получается сочнее и вкуснее.)
В хорошо разогретый котел наливаю масло, кладу мясо и не перемешиваю сразу - даю ему схватиться корочкой. Затем перемешиваю, обжариваюсь до хорошей корочки. Добавляю лук, жарю, пока не начнет румянить. Добавляю морковь и тоже даю ей поджариться.
Добавляю соль (35-40 г), специи, барбарис, вливаю воду, добавляю немного зачищенных головок чеснока. Каждый зубчик нужно проколоть ножом, чтобы лучше отдавал аромат. Варю 20–30 минут и добавляю рис.
На видео я попробовал сначала всыпать рис, а затем залить водой. Рис впитал жир и стал более рассыпчатым. Но так лучше делать, когда мясо молодое и быстро готовится.
Все перемешиваю, убавляю огонь, накрываю крышкой и оставляю томиться где-то на пол часа. Когда жидкость впитается, все перемешиваю, формирую горку, убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой и оставляю еще на пол часа упреть.
Подаем на большой тарелке, сверху – мясо и чеснок!
Отдельно – салат из томатов, красного лука и кинзы.
В плов по желанию можно добавить красный перец или кориандр. Зрение лучше предварительно измельчить в ступке!
Приятного аппетита!