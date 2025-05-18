Придется делиться с соседями: чем возделывать абрикос для хорошего урожая

Абрикосы – это не только вкусные и ароматные фрукты, но и сравнительно легкие в выращивании. Однако чтобы деревья были здоровыми и плодоносили, их нужно обязательно защищать от болезней и вредителей, особенно весной.

Одним из самых опасных заболеваний является монилиоз - грибковая инфекция, которая зимует в почве или переносится насекомыми. Признаками поражения являются почерневшие листья, похожие на обожженную или обмороженную зелень. Об этом пишет Униан.

Для борьбы с этой болезнью требуется несколько обработок. Еще до начала вегетации следует опрыскать деревья бордоской жидкостью (концентрацией 3%) — только при сухой погоде. Когда появляются бутоны, целесообразно применить фунгицид Хорус, который эффективно действует на ранних стадиях развития грибка. Во время цветения деревья возделывают препаратом "Ревион", но с большой осторожностью, чтобы не повредить нежные бутоны. После того, как часть цветов опадет, проводят третье опрыскивание — на этот раз фунгицидом "Сигнум", который помогает избежать повторного заражения.

Кроме монилиоза, абрикосы может поразить парша — заболевание, часто проявляющееся уже летом, поэтому весной лучше предупредить ее развитие. В этом случае хорошо срабатывают биофунгициды, в частности, "Фитоспорин-М". Если же на листьях появились пятна или дырочки, это может быть клястероспориоз. В такой ситуации уместно использовать препарат "Абига-Пик", эффективно подавляющий развитие этой инфекции.

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После цветения возрастает риск повреждения деревьев вредителями. Часто абрикос поражает долгоносик — насекомое, способное оставить дерево без листьев. Для его уничтожения применяют инсектицид Децис Профи. Если есть признаки грибковых заболеваний, препарат можно комбинировать с фунгицидом "Хорус" для комплексной защиты. Еще один опасный вредитель — тля, которая высасывает соки из молодых листьев. В борьбе с ней эффективны системные инсектициды, например "Престиж", которые проникают в ткани растения.

Когда основные обработки завершены, дереву нужна подкормка. В июне абрикосы активно формируют плоды, поэтому им необходимы питательные вещества – азот, фосфор и калий. Удобно использовать готовые комплексные удобрения. Если же предпочитаете натуральные средства, можно приготовить раствор из медного купороса, борной кислоты, кальцинированной соды и нескольких капель йода, растворенных в ведре воды. Этот состав не только питает дерево, но и защищает его от болезней. Также можно использовать органику: настой коровяка или просто рассыпать сухой куриный помет вокруг дерева.

Правильный весенний уход – ключ к хорошему урожаю. Если заблаговременно позаботиться о защите и подкормках, ваши абрикосы щедро отблагодарят сладкими и крупными плодами.

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