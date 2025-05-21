Будет пышно цвести: куда высадить лаванду

Лаванда — любимица многих садоводов, завораживающая нежным фиолетовым цветом, привлекающая пчел и придающая участку особый шарм. Оптимальное время для высадки этого ароматного растения – поздняя весна или начало лета, поэтому еще есть возможность украсить им свой сад.

Об этом сообщает Express. Чтобы лаванда росла крепкой, обильно цвела и не нуждалась в постоянном уходе, лучше высаживать ее непосредственно в открытый грунт. В клумбе растение развивается лучше, чем в горшках или контейнерах, ведь имеет больше пространства для корней и более стабильные условия.

Выбирайте хорошо освещенное место — не менее шести часов прямого солнца в день. Почва должна быть хорошо дренированной, поскольку застой воды вредит корням лаванды. Высаженное в открытую почву растение лучше выдерживает зимние морозы, ведь тепло земли защищает ее корневую систему гораздо эффективнее стенок вазона.

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Уход за лавандой

В первый год после высадки особенно важно регулярно поливать лаванду – до момента, когда она хорошо укоренится. В дальнейшем поливать нужно только в засушливые периоды. Подкормка это растение практически не нуждается.

Однако для повторного цветения следует обрезать засохшие соцветия в конце лета или начале осени — это стимулирует появление новых побегов.

Если соблюдать эти простые правила, лаванда не только украсит ваш сад, но и подарит приятный аромат и спокойную атмосферу.

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