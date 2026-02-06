На улицу не вытащишь: топ пород собак, которые не любят гулять

Если вы мечтаете о собаке, но боитесь, что не сможете часами бегать с ней на улице или тратить все свободное время на активные игры, есть хорошая новость: существуют породы, прекрасно чувствующие себя с минимальной физической активностью. Они довольны короткими неторопливыми прогулками, любят полежать рядом с хозяином и не требуют марафонов или интенсивных тренировок.

Об этом рассказал эксперт по домашним животным, CEO Pets4Homes Аксель Лагеркранц в комментарии Express. "Все собаки нуждаются в движении, даже самые спокойные. Но есть породы, которым достаточно 20–40 минут прогулки в день, чтобы чувствовать себя счастливыми и здоровыми", — объяснил специалист.

Вот ТОП-10 пород, идеально подходящих для спокойной семейной жизни с минимальными физическими нагрузками:

10. Кламбер-спаниель

Мягкая, дружелюбная и очень спокойная собака среднего размера. Ему хватает одного часа неторопливой прогулки в день. Прекрасно ладит с детьми, другими животными и хорошо себя чувствует в квартире. Любит быть рядом с семьей и не требует интенсивных игр.

9. Йоркширский терьер

Несмотря на взрывной характер и смелость, эти малыши быстро устают. Несколько 20–30-минутных прогулок в день достаточно, чтобы потратить всю энергию. Йорки обожают внимание, легко учатся и отлично чувствуют себя в городских условиях.

8. Виппет

Миниатюрная версия грейхаунда – быстрая, но только короткими спуртами. Остальное время виппеты проводят в покое, любят лежать на диване и объятиях. Им нужно несколько коротких выгулов и одна возможность побегать без поводка — и собака будет счастлива.

7. Ирландский волкодав

Одна из самых больших собак мира, но при этом чрезвычайно спокойная и кроткая. Быстро тратит энергию на коротких прогулках и остаток дня проводит в горизонтальном положении. Любит спокойную жизнь рядом с хозяевами.

6. Итальянский грейхаунд (левретка)

Маленький, грациозный и очень нежный. Обожает объятия, тепло и внимание больше, чем длительные прогулки. Короткие выгулы и много времени на руках или диване – идеальный распорядок для левретки.

5. Грейхаунд

Самая быстрая собака в мире на самом деле является "скоростным диванным любимцем". После нескольких коротких выгулов и одного-двух спринтов грейхаунд может спать 18–20 часов в сутки. Спокойные, кроткие, прекрасно чувствуют себя в квартире.

4. Бульмастиф

Большой, мощный, но очень спокойный телохранитель. Предпочитает медленные прогулки и долгий отдых дома. Не требует интенсивных нагрузок, идеально подходит для тех, кто хочет большой собаки без чрезмерной активности.

3. Чау-чау

Пушистый, независимый и спокойный. Требует примерно часа умеренной активности в день, остальное время проводит в покое. Любит быть рядом с хозяином и участвовать в домашних делах без чрезмерного бегания.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

2. Чихуахуа

Самая маленькая порода в мире с большим характером. Через короткие кавычки даже 15–20-минутная прогулка для чихуахуа – настоящий марафон. Они отлично чувствуют себя в квартире, обожают тепло и внимание, идеальны для спокойной жизни.

1. Английский бульдог

Самая "ленивая" порода в списке. Английским бульдогам хватает нескольких коротких, неторопливых прогулок в день. Они быстро устают, любят покой, объятия и тепло дивана. Из-за особенностей морды не переносят интенсивных нагрузок и жару.

Эти породы имеют низкий уровень энергичности и охотничьего инстинкта, поэтому идеально подходят для городской жизни, семей с детьми или людей, желающих спокойного компаньона без необходимости в долгих прогулках. Главное – обеспечить базовый уход, внимание и любовь, и собака будет счастлива много лет.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!