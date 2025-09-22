Почему собака лижет лапы: ветеринары назвали причину, почему хозяевам нужно волноваться

Частое облизывание лап у собак может быть не только привычным поведением, но и сигналом о дискомфорте или воспалительных процессах, предупреждают специалисты. Чаще это проявляется осенью и зимой, когда холод и повышенная влажность раздражают кожу животных.

Об этом пишет издание Daily Mail. По словам генерального директора компании DotDotPet Геппи Чэпмена, владельцы часто считают, что собаки лижут лапы от скуки, но на самом деле это может являться признаком проблем. В холодное время года подушечки лап становятся более чувствительными из-за луж, грязь и дождя, а резкие перепады температуры между улицей и теплым помещением высушивают кожу, вызывая зуд и раздражение.

Ветеринары добавляют, что чрезмерное внимание к лапам может свидетельствовать о наличии посторонних предметов между подушечками, аллергии на пыльцу, блох или компонентах корма. В некоторых случаях такое поведение указывает на проблемы с суставами, нервной системой или хроническими заболеваниями кожи.

Чтобы снизить риск раздражений, эксперты советуют после прогулок тщательно мыть и высушивать лапы, применять защитные бальзамы и добавки для снижения воспаления. В то же время следует помнить, что облизывание — естественная часть ухода за собой. Собаки часто делают это, чтобы очистить шерсть после прогулки или купания.

Специалисты по Dogs Trust отмечают: главное обращать внимание на интенсивность и регулярность. Если процесс становится навязчивым, это может являться сигналом боли, стресса или аллергии. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого животного — одни более чувствительны к погоде, другие реагируют на питание или раздражители из окружающей среды.

Регулярное и чрезмерное облизывание лап не следует игнорировать. Это может быть попытка собаки сообщить о дискомфорте. В таких случаях следует обратиться к ветеринару, чтобы вовремя выявить проблему и сохранить здоровье любимца.

