С ними будет 'весело': топ самых озорных пород собак

Некоторые породы собак отличаются особенно активным и непоседливым характером, поэтому их воспитанию и дрессировке следует уделять особое внимание. Перед тем как завести домашнего питомца, важно заранее ознакомиться с особенностями его темперамента, ведь каждая собака нуждается в индивидуальном подходе.

Издание Express назвало три породы, которых считают наиболее озорными и склонными к озорству, а следовательно, требующими более внимательного отношения со стороны владельцев.

Одной из пород, которая чаще всего "впадает в передряги", называют лабрадора. Также в список собак, известных своей любовью к беспорядку и активным проделкам, вошли кокапу и французский бульдог.

Как объясняет ветеринарка Ребекка Макмиллан, причины нежелательного поведения у собак могут быть разными. Часть животных от природы более упряма и независима, в то время как другие обладают избытком энергии и требуют значительного количества времени, внимания и физической активности со стороны хозяина.

В случаях, когда собака ведет себя непослушно, специалист советует сосредоточиться на положительных методах дрессировки, основанных на поощрении. Такой подход особенно эффективен для упрямых животных, плохо реагирующих на приказы.

Речь идет об использовании лакомства, похвалы и других форм мотивации, без применения наказаний, повышенного тона или каких-либо негативных действий. По словам Ребекки Макмиллан, карательные методы вызывают у собак страх, тревогу, недоверие и агрессию — именно те черты, от которых владельцы пытаются избавиться.

А тренировка с применением кликеров помогает сформировать прочную положительную связь между собакой и ее хозяином, улучшая взаимопонимание. Ветеринарка также советует не медлить с обращением к профессиональным кинологам, если во время дрессировки возникают трудности.

