Соседи будут завидовать урожаю: как и когда сажать свеклу

Даже если вы впервые решили выращивать свеклу, не стоит волноваться – это одна из наименее капризных культур. Главное — придерживаться основных рекомендаций по срокам и правилам посадки.

Пригодится также лунный посевной календарь. Об этом пишет ТСН.

Когда высаживать свеклу в открытую почву

Прежде всего следует ориентироваться на погодные условия. Оптимальная температура воздуха для высева — от +10 до +12°C, а почва должна прогреться по меньшей мере до +8°C. В народе говорят, что свеклу пора сажать тогда, когда на берегу начинают распускаться листья.

Сорта свеклы разделяют по срокам созревания:

Раннеспелые (80–110 дней): Красный шар, Пабло, Бордо;

(80–110 дней): Красный шар, Пабло, Бордо; Среднеспелые (110–130 дней): Цилиндра, Детройт, Мулатка;

(110–130 дней): Цилиндра, Детройт, Мулатка; Позднеспелые (130–145 дней): Торпедо.

Для весенней посадки подойдут все категории, но летом следует выбирать только раннеспелые сорта, чтобы собрать урожай к осени. Информацию о сроках созревания всегда можно найти на упаковке семян.

В большинстве регионов Украины благоприятные условия для посадки наступают во второй половине апреля.

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Какие сорта выбрать для посадки в апреле

Для апрельского высева желательно выбирать устойчивые к холоду раннеспелые сорта со сроком созревания 50–80 дней. Также учитывайте вкусовые свойства, форму плодов и их способность к хранению.

Специалисты советуют выбирать следующие сорта: Браво, Красный шар, Бордо 237, Ренов, Египетский плоский.

Благоприятные дни по лунному календарю (апрель 2025)

Считается, что Луна влияет на развитие растений, и лучшее время для высадки корнеплодов – период нисходящей Луны. В апреле 2025 года это следующие даты: 1–5, 8–11, 15, 19–20, 23–24, 28, 30 апреля.

Подготовка семян к посеву

Чтобы ускорить появление всходов, перед посевом семян можно предварительно прорастить. Для этого его выкладывают на влажную ткань и держат в теплом месте, не допуская пересыхания.

Как правильно посеять свеклу

Свекла нуждается в тепле и солнечном свете, поэтому выбирайте хорошо освещенный участок. Еще с осени или хотя бы за 2–3 недели до высева, почву следует удобрить компостом, перепревшим навозом, золой и добавить аммиачную селитру.

Сделайте бороздки глубиной 3–4 см, оставляя междурядья 20–30 см.

Полейте землю, разложите семена на расстоянии примерно 3 см друг от друга.

Засыпьте почвой и поддерживайте влажность почвы до появления всходов.

Прореживание свеклы

Когда появятся первые листочки, прорежьте растения, оставив между ними 5 см. Через 3–4 недели, когда будет уже 4–5 листьев, прореживание повторяют, увеличивая промежуток между растениями до 10–13 см.

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