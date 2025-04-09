Стеснительный ребенок: как с этим бороться

Казалось бы, невелика проблема — стеснительный ребенок. Ну и что, все мы в детстве стеснялись, и ничего, выросли. Вырастут и все остальные дети, но каким будет их детство? Как пройдет подростковый период? Будет ли это время безоблачно счастливым?

Давайте разберемся, в чем заключается опасность стеснительности у детей. Также в статье вы найдете 12 советов, как снять зажатость и застенчивость у ребенка.

Причины возникновения застенчивости

Их можно условно разделить на две категории — врожденные и приобретенные.

Врожденные причины:

Тип темперамента. Более стеснительны флегматики и меланхолики.

Генетика. Согласно исследованиям, в 30% случаев стеснительность, как черта характера, обусловлена генетически.

Лабильность нервной системы. Высокая чувствительность, низкая сопротивляемость нагрузкам и стрессам.

Особенности организма. Например, слабое зрение, плохой слух.

Расстройства аутистического спектра: синдром Аспергера, аутизм и пр.

Приобретенные:

Неразвит навык социального взаимодействия. Например, застенчивый домашний ребенок приходит в детский сад и не знает, как вести себя в коллективе.

Низкий эмоциональный интеллект.

Неблагополучная среда обитания: родители-алкоголики и т. п.

Травматические события в прошлом.

Психологические трудности: тревожность, мнительность.

Проблемы адаптации. Касается значительных изменений в жизни (переезд, развод родителей, смерть родственника).

Недостатки в воспитании: авторитарные родители, гиперопека.

Детскую робость заметно уже с 2 лет, и к 6 годам становится понятно, каким ребенок будет в будущем — стеснительным или бойким. Поэтому важно вовремя принять меры, чтобы преодолеть застенчивость на стадии ее зарождения.

Не менее важно корректировать стеснительность, которая обусловлена врожденными факторами. Но здесь уже без помощи специалистов (психологи, коррекционные педагоги) не обойтись.

Влияние застенчивости на качество жизни

Родителям замкнутого и стеснительного ребенка может казаться, что эта особенность характера даже полезна. Он не лезет в опасные ситуации, держится возле взрослых, не идет на контакт с чужими людьми. Но на самом деле здесь гораздо больше минусов, чем плюсов.

В книге педагога Р. Сиренко и психолога Н. Богачкиной "Застенчивый малыш" описаны последствия нескорректированной застенчивости:

как только ребенок начинает понимать, что стеснительность — то, что отличает его от большинства сверстников, это становится личной проблемой, которую он остро переживает;

ребенка не покидает чувство, что окружающие враждебно настроены против него;

снижается самооценка, но при этом углубляется эгоцентризм — дети постоянно оценивают свое "я", занимаются самокопанием;

болезненная реакция на критику;

стеснительные дети ощущают вину, пребывают в напряжении;

негативные эмоции, связанные с застенчивостью, постепенно накапливаются. Жизненные силы уходят на их подавление, а не на продуктивную деятельность;

застенчивый ребенок не знает, как преодолеть страх общения, поэтому выбирает легкий путь — оставаться в одиночестве;

стеснительность выстраивает невидимый барьер между ребенком и социумом;

несамостоятельность таких детей становится патологической: во всем нужно одобрение от родителей, боязнь оставаться в одиночестве;

застенчивость блокирует познавательный интерес. Ребенок крайне осторожно исследует мир, не готов на эксперименты, отказывается от незнакомых дел и активностей.

Застенчивость в дошкольном возрасте

Маленькие дети испытывают трудности с описанием собственных переживаний. Особенно если это робкие, замкнутые малыши. Они не могут пожаловаться маме на то, что боятся кататься на карусели, а лишь заливаются горьким плачем при виде аттракциона. При этом они хотят это сделать, и при должной поддержке сделали бы, но…

Постепенно взрослые привыкают к нерешительности ребенка и перестают предлагать ему попробовать что-то новенькое. Предугадывая негативную реакцию, они не подпускают к малышу незнакомых людей. Более того: увидев, как ребенок стесняется, ёжится от страха и жмется к маме, взрослые стесняются этих проявлений и выбирают совершенно неправильную тактику — оставить ребенка в покое.

Детский сад и стеснительные дети

Зачастую воспитатели знают, что от замкнутого ребенка не дождешься звонкого прочтения стишка на утреннике, поэтому часто он вообще не получает никаких ролей. Таких детей могут даже не брать в соревнования, потому что робость не позволит им вступить в борьбу с соперниками. Фактически застенчивость становится причиной социальной изоляции.

По данным исследователей, более 42% дошкольников 4-5 лет демонстрируют стеснительность в незнакомой или не совсем дружественной среде (когда ребенок остается без родителей, один на один с детским коллективом и воспитателями). Поэтому очень важно правильно адаптировать детей к посещению детского сада:

постепенно наращивать время пребывания;

придумать ритуалы встреч и прощаний с родителями;

мотивировать посещение сада;

в первое время маме или папе присутствовать в группе рядом с ребенком;

наладить контакт с воспитателями и другими детьми.

Застенчивость в школе

Если проблема стеснительности не решена в дошкольном возрасте, школа для такого ребенка становится настоящим испытанием. В детском саду можно было спокойно сидеть в уголочке и играть с игрушкой, но во время уроков остаться один на один со своими страхами и зажатостью не получится.

Нерешительность и неуверенность в своих силах нивелируют пользу образовательного процесса.

Для застенчивых детей школа ассоциируется со стрессом. Успеваемость падает: даже легкие задачи даются с трудом, если решать их нужно у доски перед всем классом.

Вдобавок к стеснительности появляется неуверенность в собственных знаниях. Что толку от них, если рассказать миру о своих способностях ребенок не может.

Что происходит, когда ребенок стесняется в школе

Робкие дети еще в детском саду привыкают к социальной изоляции, поэтому им крайне трудно подружиться с одноклассниками. Если повезет, можно найти компанию среди таких же стеснительных ребят. Но это единичные случаи. В основной массе застенчивые дети продолжают оставаться одни.

Стеснительность накладывает отпечаток на способность коммуницировать с окружающими. Ребенок боится попросить о помощи, задать вопрос учителю или соседу по парте. Это приводит к снижению уровня притязаний. Такому ученику ничего не нужно, ничего не интересно, он инертен и незаинтересован в школьных делах.

Проблема усугубляется тем, что ребенок постепенно начинает замещать свое мнение мнением окружающих. И действительно начинает считать, что ему ничего не нужно и не интересно.