Паска с маковой начинкой: очень вкусаня и необычная

Мне нравятся фаршированные паски – на этот раз начинка из мака и сгущенки.

К рецепту:

2 паски — форма диаметром 16 см

600 г молока

50–55 г свежих дрожжей (или 18–20 г сухих)

100 г сахара

230 г сахара

5 яиц

1100 г муки

300 г сливочного масла 82,5 %

220 г изюма

40 г рома

1 лимон – цедра

Глазурь:

70 г белка (2 шт.)

140 г сахара

40 г воды

сок лимона

Начинка:

200 г мака

1 банка сгущенки

20 г крахмала

В теплое молоко добавляю сахар и дрожжи, даю им активироваться 15 мин. Добавляю яйца комнатной температуры, муку, сахар и замешиваю тесто примерно 7 мин на медленной скорости.

Добавляю цедру лимона и в несколько приемов — масло комнатной температуры. Тесто с виду очень мягкое.

Даю тесту подойти 40 мин в теплом месте, накрыв полотенцем. Далее смазываю руки и стол маслом, достаю тесто, немного растягиваю его и добавляю изюм (заранее замоченный на ночь в роме или коньяке). Складываю тесто несколько раз, делю пополам.

Оставляю подойти еще на 20–30 мин, затем сочиняю 4–6 раз — как хлеб 😉 и формирую шар, который кладу в форму.

Снова – теплое место, чтобы паски хорошо подошли – как минимум в 3 раза!

Верх можно смазать яйцом.

Пеку в разогретой духовке при температуре 175 °C 10 минут, затем убавляю до 150 °C и еще 40–45 минут.

(готовность проверяю деревянной шпажкой)

Только вынимаю паски — сразу подвешиваю вверх дном, чтобы они так остыли и не "подсели".

Обжаренный мак перетираю, добавляю 150 г воды, довожу до кипения в сотейнике – смесь густеет, добавляю сгущенку и крахмал, еще раз довожу до кипения, варю 2–3 мин, постоянно помешивая, и охлаждаю. Холодная консистенция – как крем-сыр!

В холодной паске вырезаю серединку, часть мякоти забираю.

Внутрь кладу начинку, закрываю верхом.

Для глазури: сахар с водой довожу до 118 ° C или до состояния густого сиропа.

Белки сбиваю с соком лимона до пиков и заливаю горячим сиропом прямо с плиты. Взбиваю до охлаждения и покрываю пояса.

Приятного аппетита!