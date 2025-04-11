Не весь кофе одинаково полезен. Речь идет не о растворимом, а о заварном
ИДЕАЛЬНЫХ НЕТ – ДАЖЕ НА НЕБЕ ЕСТЬ ОБЛАКА – опубликованы результаты нового исследования о кофе.
Друзья, как и обещала, подготовила для Вас "свежезаваренную" информацию о кофе.
Казалось бы, мы знаем про кофе все.
Что кофе:
• уменьшает риск болезни Паркинсона,
• защищает печень,
• улучшает концентрацию внимания,
• и даже ассоциируется с более длительной продолжительностью жизни.
И вот – опять сенсация:)
Не весь кофе одинаково полезен. Речь идет не о растворимой, а о заварной.
Недавно опубликованное исследование в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases изучало влияние различных методов приготовления кофе на содержание #дитерпенов - #кафестола и #кахвеола - которые могут повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови.
ЧТО ТАКОЕ ДИТЕРПЕНЫ?
Кафеол и кафестол – это жирорастворимые соединения из кофейных зерен.
С одной стороны, они обладают многими ценными свойствами:
- являются антиоксидантами и защищают сердце, мозг и печень от старения;
- обладают противовоспалительными эффектами и полезны при аутоиммунных болезнях, нарушениях обмена веществ;
- противораковое действие, потому что угнетают рост опухолей, поддерживают здоровье печени, предотвращают накопление жира в ней.
А с другой — повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП: расшифровывается как липопротеинов низкой плотности), если попадают в организм в значительных дозах.
И здесь все зависит от того, как вы завариваете кофе.
Шведские ученые проверили 14 больничных кофемашин.
*Примечание, почему больничных: потому что у них все аппараты в больницах бесплатны и стоят повсюду.
И что обнаружили:
В кофе из автоматов – 176 мг/л кафестола,
В фильтрованной (через бумажный фильтр) - всего 12 мг/л,
То есть в 15 раз больше вредных соединений в "офисном" кофе.
Выходит, что питье 40 лет кофе "из автомата" - это +36% к риску сердечно-сосудистых заболеваний (по крайней мере, так считают шведские ученые).
КТО ВИНОВЕН? ТЕХНИКА
• Эспрессо-машины с металлическими фильтрами – лидеры по содержанию дитерпенов (до 2447 мг/л!).
• Френч-пресс и гейзерный кофе – умеренное количество (примерно 90 мг/л) (моя мама явно что-то знает, потому что это его любимый способ).
• Капсульные кофеварки – почти безопасны в этом смысле, потому что выдают концентрат, но содержат консерванты (ничего хорошего).
• Кофе "из плиты" без фильтра - высокая концентрация дитерпенов, иногда более 1000 мг/л.
А КАК О БУМАЖНЫХ ФИЛЬТРАХ?
Они спасают? Да, но не совсем.
Такие фильтры эффективно задерживают дитерпены – это правда.
Но большинство современных бумажных фильтров изготовлены не из чистой бумаги, а с добавлением полимерных нитей (микропластика).
Именно они не дают фильтру размокать от горячей воды.
Эти нити не видны глазу, но при заваривании микроскопически попадают в напиток – как это уже известно из исследований о чайных пакетиках (когда-то я об этом уже писала).
Итак, фильтрованный кофе – меньше дитерпенов, но… микропластик в чашке.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Оптимальные варианты:
1. Уменьшить частоту кофе из эспрессо-машины или френч-пресса.
Эти методы дают больше дитерпенов, повышающих "плохой" холестерин.
2. Выбирать фильтрованный кофе.
Лучше всего — небеленые бумажные фильтры без пластика или многоразовые фильтры из ткани (например, из конопля или хлопка).
3. Френч-пресс? Да, но время от времени, а не трижды в день.
4. Всегда важно не только что вы пьете, но и как именно Вы это готовите.
И что теперь? А ничего.
Жизнь она такая и есть: неоднозначная. Приходится балансировать.
То есть в данном случае принимаем информацию во внимание и контролируем свой уровень холестерина.
Пойду я себе приготовлю кофейку, как говорят у нас на Закарпатье:)
Вопрос к Вам:
А Вы какой кофе пьете каждый день?
Знали ли раньше о дитерпене?
Проверяете ли регулярно уровень холестерина (липидограмму)?