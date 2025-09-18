Влажный или сухой: каким кормом лучше кормить собаку

Многие владельцы собак задумываются, чем лучше кормить своих любимцев – сухим или влажным кормом. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Как объясняет британский ветеринар Алекс Кроу в своем видео в TikTok, выбор часто зависит от потребностей конкретного животного. Сухой корм удобен тем, что имеет длительный срок хранения, не требует холодильника и обычно стоит дешевле.

Кроме того, благодаря жесткой структуре гранул у собак меньше накапливается зубной налет и камень. Его можно оставить в миске на целый день без риска, что еда испортится. В то же время, такой корм содержит меньше влаги, и он может быть сложным для собак с проблемами зубов или просто не понравиться требовательным животным.

Влажный корм, напротив, легче жевать, а благодаря сочной мясистой текстуре он часто нравится даже придирчивым собакам. Кроме того, эта пища лучше усваивается, что особенно важно для питомцев с чувствительным пищеварением. Но есть и минусы: он дороже сухого, быстро портится после открытия, нуждается в хранении в холодильнике и не помогает уменьшить образование зубного камня. Поэтому владельцам придется следить за состоянием зубов своих животных и проводить чистку.

По словам Кроу, не всегда следует делать выбор в пользу только одного вида корма. Часто оптимальным решением становится комбинированное питание – сочетание сухого и влажного корма. В таком случае собака извлекает пользу от обоих вариантов, а владелец — больше уверенности, что его любимец питается сбалансированно.

