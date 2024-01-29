Языковед объяснил, как на украинском будет 'краткость – сестра таланта'

Многие не знают, как перевести на украинский русское выражение "краткость – сестра таланта". Ошибочно можно услышать дословный перевод.

Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко назвал соответствующие выражения. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

Такое изречение означает умение лаконично выражать мысли. По-украински правильно будет сказать: "краще менше, та краще", или "краще коротко, але влучно".

Читайте также: Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "сойти с ума"

Кроме этого Авраменко привел примеры неудачных переводов с русского. Правильно говорить не "по крайней мере", а "принаймні", не "на самом деле", а "насправді".

Также вместо "в большинстве случаев", правильно употребить "здебільшого". "В конце концов" на украинском будет: "зрештою".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !