Нежный, ароматный паштет, разлетающийся со стола первым
Паштет от шефа – классика, которую съедают первой!
Этот паштет любят и взрослые и дети. Он насыщен, ароматен и очень полезен. И главное – легко сделать дома.
Ингредиенты:
Куриная печень - 1 кг
Морковь - 0,5 кг
Лук репчатый - 0,5 кг
Масло для жарки - 5-6 ст. л.
Соль
Смесь перцев
Мускатный орех
Молотая гвоздика
Мед цветочный – 1 ст. л.
Сливочное масло – 100 г
Приготовление:
На растительном масле обжарить лук и морковь до золотистой корочки, отложить.
На той же сковороде обжарить печень до корочки (но не пережарить!).
Добавить назад морковь с луком, перемешать, всыпать специи, соль и мед. Снять с огня.
Взбить всё блендером до однородной массы.
Добавить растопленное горячее сливочное масло и перемешать ложкой кремовой текстуры.
Переложить в емкость, накрыть крышкой и охладить в холодильнике.
Выходит нежный, ароматный паштет, который разлетается со стола первым 🤌
Сохраняйте рецепт и готовьте – гости точно попросят добавку!