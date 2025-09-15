rus
Нежный, ароматный паштет, разлетающийся со стола первым

Нежный, ароматный паштет, разлетающийся со стола первым
Нежный, ароматный паштет, разлетающийся со стола первым

Паштет от шефа – классика, которую съедают первой!

Этот паштет любят и взрослые и дети. Он насыщен, ароматен и очень полезен. И главное – легко сделать дома.

Ингредиенты:

Куриная печень - 1 кг

Морковь - 0,5 кг

Лук репчатый - 0,5 кг

Масло для жарки - 5-6 ст. л.

Соль

Смесь перцев

Мускатный орех

Молотая гвоздика

Мед цветочный – 1 ст. л.

Сливочное масло – 100 г

Приготовление:

На растительном масле обжарить лук и морковь до золотистой корочки, отложить.

На той же сковороде обжарить печень до корочки (но не пережарить!).

Добавить назад морковь с луком, перемешать, всыпать специи, соль и мед. Снять с огня.

Взбить всё блендером до однородной массы.

Добавить растопленное горячее сливочное масло и перемешать ложкой кремовой текстуры.

Переложить в емкость, накрыть крышкой и охладить в холодильнике.

Выходит нежный, ароматный паштет, который разлетается со стола первым 🤌

Сохраняйте рецепт и готовьте – гости точно попросят добавку!

Источник:instagram.com

