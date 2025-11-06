Хрустящие ролини из вытяжного теста

Обожаю выпечку — особенно немного теплую и хрустящую. Обожаю экспериментировать с рецептами или традиционными блюдами.

А теперь готовим:

Мука - 500 г

Свежие дрожжи - 5 г

Сахар - 15 г

Соль - 12 г

Теплая вода - 300 г

Масло - 80 г

Растопленное масло (82,5%) - 80 г

Начинка:

Может быть кисломолочный творог и фета – по 200 г + сырое яйцо и свежая зелень.

Можно брать просто кисломолочный творог, добавить моцареллу или вообще сделать мясную начинку.

В миске смешайте тёплую воду с сахаром и дрожжами, добавьте муку с солью и хорошо замесите тесто. Дайте ему постоять 20 мин.

Пока растопите в сотейнике масло и добавьте растительное масло.

Тесто разделите на 12 кусочков, сформируйте шарики и немного их раскатайте. Положите тесто в миску и залейте почти комнатной температуры смесью с маслом. Дайте постоять минимум 20 мин – с отдохнувшим тестом работать одно удовольствие!

Пока готовите начинку – натрите сыр, смешайте с зеленью и яйцом.

Не берите слишком много зелени или начинки, потому что изделия станут слишком влажными.

Затем каждый кусочек теста выкладывайте на стол (вместе с маслом), медленно раскатывайте, а затем осторожно растягивайте по всему столу в очень тонкий прямоугольник. Сверху можно немного смазать еще маслом.

Выложите часть начинки и сверните как на видео. Готовые изделия выложите на противень и поставьте в разогретую духовку — 200 °C, примерно на 16–18 мин. Выпечка с конвекцией.

Вкусить можно почти сразу — только дайте немного остыть!