Хрустящие ролини из вытяжного теста
Обожаю выпечку — особенно немного теплую и хрустящую. Обожаю экспериментировать с рецептами или традиционными блюдами.
А теперь готовим:
Мука - 500 г
Свежие дрожжи - 5 г
Сахар - 15 г
Соль - 12 г
Теплая вода - 300 г
Масло - 80 г
Растопленное масло (82,5%) - 80 г
Начинка:
Может быть кисломолочный творог и фета – по 200 г + сырое яйцо и свежая зелень.
Можно брать просто кисломолочный творог, добавить моцареллу или вообще сделать мясную начинку.
В миске смешайте тёплую воду с сахаром и дрожжами, добавьте муку с солью и хорошо замесите тесто. Дайте ему постоять 20 мин.
Пока растопите в сотейнике масло и добавьте растительное масло.
Тесто разделите на 12 кусочков, сформируйте шарики и немного их раскатайте. Положите тесто в миску и залейте почти комнатной температуры смесью с маслом. Дайте постоять минимум 20 мин – с отдохнувшим тестом работать одно удовольствие!
Пока готовите начинку – натрите сыр, смешайте с зеленью и яйцом.
Не берите слишком много зелени или начинки, потому что изделия станут слишком влажными.
Затем каждый кусочек теста выкладывайте на стол (вместе с маслом), медленно раскатывайте, а затем осторожно растягивайте по всему столу в очень тонкий прямоугольник. Сверху можно немного смазать еще маслом.
Выложите часть начинки и сверните как на видео. Готовые изделия выложите на противень и поставьте в разогретую духовку — 200 °C, примерно на 16–18 мин. Выпечка с конвекцией.
Вкусить можно почти сразу — только дайте немного остыть!