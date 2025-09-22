Шпундра – давнее украинское блюдо, которое появилось задолго до упоминания в ''Энеиде'' Котляревского

Мне давно хотелось приготовить именно аутентичный рецепт – на свекольном квасе. Поэтому его нужно поставить где-то через неделю (красную свеклу нарезать ломтиками, положить в 3-литровую банку на 2/3, залить чистой водой, можно добавить ложку рассола из квашеной капусты или огурцов и накрыть марлей).

Для шпундры у меня пошло:

500 г сала

1300 г свиной лопатки

500 г лука

1200 г очищенной свеклы

примерно

1400 мл примерно кваса

1 большая головка чеснока

чили, зелень, соль и перец

2–3 ст. л. муки

Сначала нарезаю сало и выжариваю его до шкварок.

Шкварки вынимаю, а на жире обжариваю до румяности нарезанную (не очень крупно) лопатку. Затем добавляю иссеченный лук. Легко поджариваю и кладу нарезанную дольками свеклу.

Свеклу тоже нужно дать "пройтись" температурой, и только потом вливаю свекольный квас. На этом этапе добавляю еще соль, черный и ароматный перец - с ними блюдо получается более ароматным. Дальше все тушу на медленном огне, чтобы свекла стала мягкой. Обратите внимание: свекла вкуснее, когда она еще упругая, а не полностью разваренная – поэтому не передерживайте! При необходимости можно долить или квасу или воды, чтобы блюдо оставалось с ухой, но приятно чуть кисленьким.

Когда блюдо готово и мясо в сочной ухе, добавляю жидкости с мукой, чтобы немного загустить подливку. В конце бросаю чеснок и острый перчик, еще 5 минут протушковываю и готово.

Подаю со свежей зеленью и шкварками.