Шпундра – давнее украинское блюдо, которое появилось задолго до упоминания в "Энеиде" Котляревского
Мне давно хотелось приготовить именно аутентичный рецепт – на свекольном квасе. Поэтому его нужно поставить где-то через неделю (красную свеклу нарезать ломтиками, положить в 3-литровую банку на 2/3, залить чистой водой, можно добавить ложку рассола из квашеной капусты или огурцов и накрыть марлей).
Для шпундры у меня пошло:
500 г сала
1300 г свиной лопатки
500 г лука
1200 г очищенной свеклы
примерно
1400 мл примерно кваса
1 большая головка чеснока
чили, зелень, соль и перец
2–3 ст. л. муки
Сначала нарезаю сало и выжариваю его до шкварок.
Шкварки вынимаю, а на жире обжариваю до румяности нарезанную (не очень крупно) лопатку. Затем добавляю иссеченный лук. Легко поджариваю и кладу нарезанную дольками свеклу.
Свеклу тоже нужно дать "пройтись" температурой, и только потом вливаю свекольный квас. На этом этапе добавляю еще соль, черный и ароматный перец - с ними блюдо получается более ароматным. Дальше все тушу на медленном огне, чтобы свекла стала мягкой. Обратите внимание: свекла вкуснее, когда она еще упругая, а не полностью разваренная – поэтому не передерживайте! При необходимости можно долить или квасу или воды, чтобы блюдо оставалось с ухой, но приятно чуть кисленьким.
Когда блюдо готово и мясо в сочной ухе, добавляю жидкости с мукой, чтобы немного загустить подливку. В конце бросаю чеснок и острый перчик, еще 5 минут протушковываю и готово.
Подаю со свежей зеленью и шкварками.