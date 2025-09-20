Без варки и стерилизации: рецепт смородинового варенья на зиму

В Украине созревает черная смородина – одна из самых полезных местных ягод. Чтобы максимально сохранить его полезные свойства, лучше не подвергать ягоды термической обработке. Именно для этого подходит рецепт смородины на зиму без варки, не требующий специальных умений или оборудования, кроме обычной кастрюли, а ингредиентов нужно всего два.

Об этом пишет Униан. Этот способ приготовления считается самым простым и полезным. Сорт ягод не имеет большого значения, хотя красная смородина обычно более кислая, поэтому ее может понадобиться больше. Для заготовки следует подготовить ягоды и сахар в пропорции 1:1. Количество сахара можно увеличивать, но убавлять не стоит, иначе заготовка может скиснуть.

Ягоды промывают, перебирают от мусора и гнили и дают им полностью высохнуть. Затем смородину разминают любым удобным способом – с помощью мясорубки или блендера. Если необходима масса без косточек, ее можно протереть через сито. К приготовленной массе добавляют сахар, тщательно перемешивают и оставляют на несколько часов, чтобы кристаллы полностью растворились. После этого заготовку разлагают в банки и хранят в холодном месте. Такую смородину можно кушать ложкой или использовать в десертах, например для тертого пирога.

Банки лучше простерилизовать, но это не непременно. Если есть микроволновка, то можно налить в банку 2 см воды и прогреть ее в течение 4 минут. Смородина хранится в холодильнике до 6 месяцев. Чем больше сахара в заготовке, тем дольше она простоит, а в морозильнике срок хранения можно продлить до года.

