Как на украинском сказать "ничего себе": дословный перевод неуместен
Украинцы в разговорном языке часто употребляют словосочетание, являющееся калькой русских устойчивых выражений. Это касается и фразы "ничего себе!", которая должна означать удивление, восхищение или шок.
В русском языке эта фраза-паразит существует на уровне с выражениями "ну просто", "так сказать".
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В украинском языке эту фразу употребляют словосочетанием "ничего себе", однако это просто калька из русского. Чтобы выразить удивление или восхищение, используются следующие словосочетания:
- Ось це так!
- Овва!
- Оттакої!
Разговорные варианты "ничего себе" существуют такие: "вау", "ого", "оце так", "як же так", "неймовірно", "невже", "це щось", "це просто супер".
Это выражение используется для выражения изумления, восхищения, описания неожиданности или экстремального удовольствия. К примеру:
- "Я побачив, як людина стрибнула з парашутом з літака – це неймовірно!"
- "Це новий альбом моєї улюбленої групи – оце так!"
- "Я отримав підвищення – неймовірно!".
В некоторых случаях это выражение можно заменить другими, более экспрессивными словами или выражениями, например:
- "Це просто неймовірно!"
- "Це просто круто!"
- "Це просто супер!"
- "Це просто жахливо!"
- "Це просто жах!".
Однако, в большинстве случаев, наиболее точный и распространенный перевод словосочетания "ничего себя" на украинском языке звучит как "оттакої!".
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