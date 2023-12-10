Как на украинском сказать ''ничего себе'': дословный перевод неуместен

Украинцы в разговорном языке часто употребляют словосочетание, являющееся калькой русских устойчивых выражений. Это касается и фразы "ничего себе!", которая должна означать удивление, восхищение или шок.

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В русском языке эта фраза-паразит существует на уровне с выражениями "ну просто", "так сказать".

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В украинском языке эту фразу употребляют словосочетанием "ничего себе", однако это просто калька из русского. Чтобы выразить удивление или восхищение, используются следующие словосочетания:

Ось це так!

Овва!

Оттакої!

Разговорные варианты "ничего себе" существуют такие: "вау", "ого", "оце так", "як же так", "неймовірно", "невже", "це щось", "це просто супер".

Это выражение используется для выражения изумления, восхищения, описания неожиданности или экстремального удовольствия. К примеру:

"Я побачив, як людина стрибнула з парашутом з літака – це неймовірно!"

"Це новий альбом моєї улюбленої групи – оце так!"

"Я отримав підвищення – неймовірно!".

В некоторых случаях это выражение можно заменить другими, более экспрессивными словами или выражениями, например:

"Це просто неймовірно!"

"Це просто круто!"

"Це просто супер!"

"Це просто жахливо!"

"Це просто жах!".

Однако, в большинстве случаев, наиболее точный и распространенный перевод словосочетания "ничего себя" на украинском языке звучит как "оттакої!".

Ранее языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "повестка дня".

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