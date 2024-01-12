Какие продукты категорически нельзя есть, если на них появилась плесень

Плесень – это гриб, который может образовываться на продуктах питания. Она может быть опасна для здоровья, поскольку производит токсичные вещества, которые называются микотоксинами.

Видео дня

Об этом пишет Mail.online.

Если на продукте появилась плесень, не стоит пытаться спасти его, просто отрезав пораженный кусок. Некоторые продукты, такие как орехи, крупы и яблоки, следует выбрасывать в помойку, даже если плесень растет только на поверхности.

Плесень может проникнуть внутрь продукта гораздо глубже, чем видно невооруженным глазом. Гифы плесени – это микроскопические нитевидные структуры, которые могут распространяться на расстояние до 2 см от видимого участка плесени.

Микотоксины, производящие плесень, могут вызвать следующие симптомы отравления:

тошноту

рвота

диарею

головная боль

слабость

аллергические реакции

В тяжелых случаях отравление микотоксинами может привести к:

повреждение печени

почек

нервной системы

даже смерти

Наиболее опасными микотоксинами являются афлатоксины, производимые плесневыми грибами Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Они могут содержаться в заплесневелых орехах, рисе, специях, маслах и какао-бобах.

Читайте также: Полезные жиры: 6 жирных продуктов, которые следует есть

Другой опасный микотоксин, который может производиться плесенью, – патулин. Он может содержаться в гнилых яблоках и вызывать тошноту, желудочно-кишечные расстройства и рвоту.

Чтобы предотвратить отравление микотоксинами, необходимо соблюдать следующие правила:

Регулярно проверяйте продукты на наличие плесени.

Сохраняйте продукты в прохладном, сухом месте.

Не храните продукты в герметичной упаковке, если они не предназначены для этого.

Если вы обнаружили плесень на продукте, лучше выбросить его. Исключение составляет сыр, с которого можно срезать пораженный кусок толщиной не менее 2 см. Такой сыр можно использовать для запекания.

Напомним, мы уже писали, какие ежедневные привычки могут нанести вред здоровью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !