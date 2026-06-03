Могут получить перегрев или ожоги: какая деталь в саду может серьезно угрожать собаке

Владельцев собак предостерегают о малозаметной, но серьезной летней опасности, которая может подстерегать домашних любимцев во дворах и садах на фоне стремительного повышения температур. Специалисты отмечают, что в жару риски для здоровья животных существенно возрастают.

Как сообщает Express, дрессировщик собак по имени Джек обратил внимание на особую проблему, связанную с искусственным покрытием. Владельцам, у которых во дворе или в саду используется искусственная трава, советуют быть особенно осторожными во время жары.

По словам эксперта, искусственный газон может нагреваться значительно сильнее природного, создавая потенциальную угрозу для животных, которые по нему ходят или отдыхают. Температура такого покрытия, как отмечается, может быть на 10-20 ° C выше, чем у обычной травы.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Специалист предостерегает, что даже если собаки охотно лежат на теплом покрытии, в самые жаркие часы следует ограничивать их доступ к таким участкам, чтобы избежать перегрева или даже ожогов лап.

Отдельно ветеринары напоминают, что некоторые породы, в частности лабрадоры и бультерьеры, более чувствительны к высоким температурам. Собаки в целом имеют ограниченные возможности терморегуляции – они практически не потеют, кроме как из-за подушечек лап.

Основной способ охлаждения для них – учащенное дыхание, которое в жару становится менее эффективным. Дополнительно проблему усугубляет густой шерстяной покров, задерживающий тепло.

Эксперты подчеркивают, что наибольший риск теплового удара возникает во время активных прогулок или нахождения под прямым солнцем. Среди тревожных симптомов называют сильную одышку, чрезмерное слюноотделение, рвоту, дрожь и алый цвет десен.

Напомним, мы уже писали, как понять, что собака испытывает боль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!