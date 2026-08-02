Не вытащишь из воды: какие породы собак обожают плавать

Выбирая собаку, следует учитывать не только ее внешность, но и темперамент, уровень активности и образ жизни семьи. Если вы любите проводить время у озера, реки или моря, отличным выбором станет порода, представители которой с удовольствием плавают и не боятся воды.

Об этом рассказало издание Good Housekeeping. Многие такие породы в свое время были выведены для помощи рыбакам или охотникам. Они имеют выносливость, водонепроницаемую шерсть, а некоторые даже перепонки между пальцами, что делает их прекрасными пловцами. В то же время кинологи отмечают: даже собаки одной породы могут носить разный характер, поэтому не каждый любимец все равно будет любить купание. Во время отдыха у водоемов также важно не забывать о безопасности и при необходимости использовать специальный спасательный жилет.

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Лабрадор-ретривер

Лабрадоры от природы отлично чувствуют себя в воде. Порода происходит из Ньюфаундленда, где этих собак использовали для помощи рыбакам и охоты на водоплавающую дичь. Благодаря густой двойной шерсти и перепонкам между пальцами они легко плавают и с удовольствием ныряют.

Золотистый ретривер

Доброжелательные и энергичные золотистые ретриверы также прекрасные пловцы. Их вывели в Шотландии для охоты на водоплавающих птиц, поэтому водоемы для них — природная среда. Такие собаки будут с удовольствием играть в воде и приносить игрушки.

Португальская водяная собака

Когда-то эта порода была незаменимым помощником рыбаков. Португальские водяные собаки имеют густую вьющуюся шерсть, которая хорошо защищает от влаги, а также считаются гипоаллергенными. Они могут проводить в воде много времени, не теряя активности.

Ньюфаундленд

Несмотря на значительные размеры, ньюфаундленды известны своим кротким характером. Они прекрасно плавают благодаря водостойкой шерсти и особому строению лап и часто используются в службах спасения на воде.

Американский водяной спаниель

Породу вывели вблизи озер штата Висконсин. Ее представители имеют густую вьющуюся шерсть, которая хорошо защищает от холодной воды, и отличаются высокой активностью. Они отлично подходят для семейного отдыха на природе.

Чесапик-бей-ретривер

Эти сильные и выносливые собаки происходят из района залива Чесапик в США. Их специально разводили для работы в сложных водных условиях, поэтому они прекрасно плавают даже при неблагоприятной погоде.

Английский сеттер

Английские сеттеры исторически использовались для охоты у водоемов. Они любят плавать, приносить предметы из воды и проводить время вместе с хозяевами.

Стандартный пудель

Несмотря на элегантный внешний вид, стандартные пудели очень спортивные собаки. Они имеют шерсть, хорошо переносящую контакт с водой, и легко осваивают плавание. Кроме того, эта порода отличается сильной привязанностью к людям.

Новошотландский ретривер

Новошотландские ретриверы были созданы для охоты на уток, поэтому вода для них привычная стихия. Это активные, энергичные и выносливые собаки, с удовольствием плавающие и участвующие в любых водных играх.

Ирландский сеттер

Ирландские сеттеры совмещают эффектную внешность с высокой физической активностью. Они отлично плавают, любят апортировать предметы из воды и охотно сопровождают хозяев во время отдыха на природе.

Барбет

Барбет – французская порода, которая веками использовалась для охоты на болотах и водоемах. Густая вьющаяся шерсть позволяет этим собакам комфортно чувствовать себя даже в прохладной воде, а естественная любовь к плаванию делает их замечательными компаньонами для активного досуга.

Собаки, любящие воду, могут стать идеальными спутниками для летнего отдыха. Общие прогулки, плавание и игры у водоемов не только дарят яркие эмоции, но и помогают укрепить связь между хозяином и четырехлапым другом.

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