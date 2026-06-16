Превращает птиц и животных в камни: чем опасно озеро Натрон в Африке (фото)

Озеро Натрон, расположенное на севере Танзании вблизи границы с Кенией, считается одним из самых уникальных и загадочных водоемов мира. Это неглубокое озеро с очень высокой щелочностью и температурой воды, часто сравниваются с мифической Медузой Горгоной из-за его способности хранить тела погибших животных в почти неизменном виде.

Об этом пишет discoverwildlife. Широкую популярность озеро приобрело в 2013 году после выхода фотокниги британского фотографа Nick Brandt. В ней были представлены впечатляющие фотографии мумифицированных птиц и летучих мышей, найденных на берегах Натрона. Автор размещал высохшие остатки животных в природных позах, создавая жуткие, но в то же время увлекательные композиции.

Специалисты объясняют, что животные не превращаются в камень в буквальном смысле. Их тела мумифицируются из-за особого химического состава воды. Озеро содержит большую концентрацию натрона – природной смеси карбоната натрия и других солей. Именно это вещество издавна использовалось для бальзамирования тел в Древнем Египте.

Из-за жаркого и засушливого климата, а также отсутствия природного стока, вода в озере постоянно испаряется, что приводит к росту концентрации солей. Уровень щелочности здесь очень высок: показатель pH обычно достигает 10, а иногда поднимается до 12, что сравнимо с некоторыми бытовыми химическими средствами.

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Несмотря на такие экстремальные условия, в озере успешно существуют приспособившиеся к этой среде организмы. Среди них — Lesser Flamingo, отдельные виды тилапии и солелюбивые цианобактерии, которые придают воде характерный красный оттенок.

Если же в воду попадает погибшее животное, натрон начинает активно впитывать влагу и жиры из тканей. В результате тело высыхает и сохраняется в течение длительного времени, приобретая вид своеобразной природной статуи.

Для большинства живых существ кратковременный контакт с водой озера не смертелен, однако из-за чрезвычайно высокого уровня щелочности он может вызвать серьезные раздражения и химические ожоги. Именно поэтому Озеро Натрон остается одним из самых экстремальных и одновременно интересных природных объектов на планете.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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