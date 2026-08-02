Вы – ее кумир: какие признаки указывают на то, что собака считает вас особым

Многие владельцы собак считают, что наибольшее расположение любимец испытывает к тому, кто его кормит или регулярно выгуливает. Однако ветеринар Джеймс Гринвуд уверен: решающую роль играет не только уход, но и эмоциональный контакт между человеком и животным.

Об этом сообщило издание Express. По словам специалиста, сильнейшую связь собака обычно устанавливает с человеком, чей характер и стиль жизни больше всего соответствуют его темпераменту. Существует несколько характерных признаков, которые могут свидетельствовать об особом пристрастии любимца.

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Одним из них является способ, которым собака приветствует хозяина. Если во время встречи он активно виляет не только хвостом, но и всем телом, это говорит об искренней радости. Особенно показательным ветеринар называет так называемое "вертолетное" виление хвостом, которое животные часто демонстрируют людям, к которым испытывают глубочайшую симпатию.

Еще один сигнал – бурная реакция после вашего возвращения домой. Прыжки, облизывание, радостный лай или принесенная любимая игрушка свидетельствуют, что собака очень ждала встречи и искренне радуется вашему появлению.

Не менее важным признаком есть желание постоянно быть рядом. Если пес сам приходит полежать возле вас на диване или даже в постели, значит, он не только привязан к вам, но и чувствует себя рядом в полной безопасности. Именно так, по словам эксперта, животные показывают высокий уровень доверия.

Чтобы укрепить эту связь, Джеймс Гринвуд советует каждый день уделять собаке достаточно внимания. Он рекомендует регулярные прогулки, позволяющие животному исследовать окружающий мир, интеллектуальные игры, в частности кормушки-головоломки и полосы препятствий, а также дрессировку с применением положительного подкрепления – поощрение правильного поведения лакомством.

Своими наблюдениями поделились и владельцы собак в соцсетях. Многие отмечают, что любимцы ищут именно у них защиты, когда пугаются, любят спать рядом или даже ревнуют к другим домашним животным. Другие рассказывают, что по возвращении домой пес прежде всего бежит поздравлять только одного человека, даже если рядом есть другие члены семьи.

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